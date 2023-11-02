На СПБ-Бирже приостановлены торги иностранными акциями

Торги иностранными акциями на СПБ-Бирже временно приостановлены. Об этом сообщается в приложениях для брокеров, в частности «Тинькофф-инвестиции». В приложении БКС сделки с американскими бумагами также не проходят. Ранее сегодня СПБ-Биржа попала под санкции США. СПБ-биржа сообщила, что санкции не затронут активы ее клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Мы изучаем влияние санкций в адрес СПБ-Биржи на торги в "Тинькофф" — в частности причины, по которым не проходит часть сделок. Торги на СПБ с 18:00 мск приостановлены»,— cообщил РБК представитель «Тинькофф».

Позднее приостановку торгов подтвердила СПБ-Биржа. Ограничения касаются всех ценных бумаг, включенных в группы инструментов «Иностранные ценные бумаги» и «Российские ценные бумаги». «С 18:00 по московскому времени 2 ноября 2023 года не могут быть поданы заявки и заявки репо и не могут заключаться договоры и договоры репо на основании указанных заявок и заявок репо, предметом которых являются ценные бумаги, во всех режимах торгов с указанием всех кодов расчетов»,— сообщила СПБ-биржа.

Пресс-служба СПБ-биржи сообщила, что санкции не повлияют на активы клиентов. Информацию о дальнейших действиях биржа опубликует позднее.

После новости о введении санкций США акции СПБ-Биржи к 18:14 мск снижались на 13,54%.

Вместе с СПБ-Биржей под санкции попали Почта Банк, Всероссийский банк развития регионов, «Русский стандарт», «АФК-Система», ООО «Арктик СПГ-2» и МГТУ им. Н. Э. Баумана. В списке более 30 физических и 200 юридических лиц.

Анастасия Ларина