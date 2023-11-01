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Коммерсантъ FM
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Франция и Казахстан договорились о сотрудничестве по стратегическим минералам

Президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали декларацию о сотрудничестве по стратегическому минеральному сырью, к которому относится и уран. Всего в ходе визита президента Франции было подписано шесть соглашений, передает пресс-служба президента Казахстана.

Эмманюэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев

Эмманюэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев

Фото: AP

Эмманюэль Макрон и Касым-Жомарт Токаев

Фото: AP

Президент Казахстана отметил, что особое внимание на встрече уделялось развитию торгово-экономических отношений между странами, что «особенно актуально в сегодняшней сложной геополитической и геоэкономической ситуации». С целью ускорить реализацию всех достигнутых на встрече договоренностей, господин Токаев инициировал создание рабочей группы.

Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Франция является важным партнером Казахстана и подчеркнул, что в этом году исполнится 15 лет со дня подписания соглашения о стратегическом партнерстве между двумя странами.

«За 8 месяцев текущего года объем торговли между нашими странами вырос на 21% по сравнению с прошлым годом и достиг $2,7 млрд»,— сказал господин Токаев.

Он также отметил, что Франция входит в число крупнейших инвесторов Казахстана. «За последние 15 лет из Франции в Казахстан было привлечено около 18,7 миллиарда долларов инвестиций»,— сообщил президент.

В ходе визита французского президента стороны также договорились о совместном строительстве ветроэлектростанции и об обслуживании железнодорожной техники. Еще были подписаны соглашения о поставках вакцины против ящура, об учреждении группы Французского агентства, об открытии французских школ в Казахстане.

31 октября Bloomberg со ссылкой на источники писал, что Эмманюэль Макрон посетит Казахстан и Узбекистан для переговоров об увеличении поставок урана. Потребность Франции в уране связана с прекращением добычи энергоресурса в Нигере, сообщало агентство.

О попытке французской Orano заместить российское сырье — в колонке Полины Смертиной «План уран».

Александра Горошилова

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