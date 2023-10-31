Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нетаньяху объявил о старте третьего этапа войны Израиля с «Хамасом»

Израиль вступил в третий этап войны против палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. Этот этап предполагает расширение сухопутной военной операции.

«Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал "Хамаса". Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап — постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа»,— говорится в заявлении премьер-министра, которое приводит пресс-служба правительства.

Среди целей сухопутной операции в анклаве — освобождение заложников. Господин Нетаньяху пообещал, что по итогу «Хамас» «получит нокдаун, будет побежден» и что «будет другая Газа».

Вместе с тем премьер Израиля предостерег ливанскую группировку «Хезболла» от нападения с севера. По его словам, в этом случае движение совершит «ошибку всей жизни». «Вы получите удар, который даже не можете себе представить»,— добавил он.

Биньямин Нетаньяху 28 октября, в день начала сухопутных боев в секторе Газа, объявил о начале второго этапа войны с «Хамасом». Тогда он говорил, что его целью является уничтожение инфраструктуры палестинского движения и освобождение заложников.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию, из-за которой в секторе Газа уже погибли больше 8 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН,— это женщины и дети. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...