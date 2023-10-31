Нетаньяху объявил о старте третьего этапа войны Израиля с «Хамасом»

Израиль вступил в третий этап войны против палестинского движения «Хамас» в секторе Газа, заявил премьер Биньямин Нетаньяху. Этот этап предполагает расширение сухопутной военной операции.

«Мы находимся в разгаре войны. Мы поставили перед собой четкую цель: уничтожить военный и управленческий потенциал "Хамаса". Мы делаем это системно. Первоначальный этап блокирования завершен. Второй этап — постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап — расширение наземного проникновения в сектор Газа»,— говорится в заявлении премьер-министра, которое приводит пресс-служба правительства.

Среди целей сухопутной операции в анклаве — освобождение заложников. Господин Нетаньяху пообещал, что по итогу «Хамас» «получит нокдаун, будет побежден» и что «будет другая Газа».

Вместе с тем премьер Израиля предостерег ливанскую группировку «Хезболла» от нападения с севера. По его словам, в этом случае движение совершит «ошибку всей жизни». «Вы получите удар, который даже не можете себе представить»,— добавил он.

Биньямин Нетаньяху 28 октября, в день начала сухопутных боев в секторе Газа, объявил о начале второго этапа войны с «Хамасом». Тогда он говорил, что его целью является уничтожение инфраструктуры палестинского движения и освобождение заложников.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет, захвата ряда территорий и заложников. Жертвами атаки стали не меньше 1,4 тыс. человек. Израиль проводит ответную военную операцию, из-за которой в секторе Газа уже погибли больше 8 тыс. человек, 70% из которых, по данным ООН,— это женщины и дети. Агентства ООН констатируют катастрофическую гуманитарную ситуацию в анклаве.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Леонид Уварчев