Посол Израиля: в отношениях с Россией нет сильных изменений

В отношениях между Израилем и Россией нет особенно сильных изменений, сказал «Ъ» посол еврейского государства в Москве Алекс Бен-Цви. По его словам, отношения можно сейчас охарактеризовать как нормальные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Есть взлеты, есть падения. Однако сильных изменений нет», — сказал посол.

Господин Бен-Цви добавил, что иногда Израиль недоволен позицией российской стороны, иногда наоборот. «Мы высказываем друг свое недовольство, стараемся найти точки соприкосновения. Не всегда это удается. Визит делегации “Хамаса” в Москву как раз пример такой неудачи», — отметил посол.

Господин Бен-Цви также рассказал, что посольство получило от российского МИД информацию о визите «Хамаса», но это не убедило Израиль в том, что это было оправданным шагом. «Не было никакой необходимости, чтобы они приезжали в Москву», — подчеркнул он.

На вопрос о том, не оправдан ли был визит, ради спасения заложников, которые оказались в секторе Газа, посол ответил: «Если бы Москва могла освободить всех заложников, это было бы одно. Наша позиция в отношении заложников очень простая: “Хамас” их должен выпустить. Не надо проводить какой-то бизнес, связанный с заложниками. Это не бизнес. Обычный гуманитарный подход», — указал посол, напомнив, что Москва вела переговоры с «Хамасом» об освобождении тех заложников, у кого есть только российское гражданство.

Что касается звучавших в еврейском государстве призывов о пересмотре отношений с РФ, посол отметил, что «Израиль — демократическое государства и там может быть по три мнения по каждому вопросу».

Господин Бен-Цви также отметил, что не чувствует усиления антисемитизма на государственном уровне в РФ в целом, если не считать того, что происходило в последние дни на Кавказе. Но он не исключил, что ситуация с антисемитизмом может усугубиться. «Всегда очень острые заявления против Израиля, связанные с конфликтом на Ближнем Востоке, могут у части общества вылиться в антисемитские настроения», — сказал он.

Подробнее о российско-израильских отношениях в статье «Ъ» «Израилю не хватает недвусмысленности».