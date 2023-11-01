Убили много и тихо

В минувший вторник в Волновахе (ДНР) похоронили девятерых членов семьи Капканец, в том числе детей четырех и девяти лет, по подозрению в убийстве которых следователи СКР задержали двух российских военнослужащих-контрактников. По данным следствия, конфликт между гражданскими и военными произошел на бытовой почве, однако его причины так и остаются неизвестными. По одной из версий, преступлению, дело о котором сейчас передается из «гражданского» СКР военному, могла способствовать водка.

Как следует из официального сообщения СКР, совершенное в Волновахе преступление управление комитета по ДНР квалифицировало как убийство двух и более лиц, включая малолетних (п. «а», п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ). К расправе, по данным следствия, были причастны «двое российских военнослужащих с Дальнего Востока, проходящие службу по контракту», которые уже задержаны. Сейчас, по данным источников “Ъ”, управление СКР по ДНР затребовало документы на задержанных военнослужащих из их части, а получив подтверждение их статуса, передаст материалы дела военному следствию. Также изъято оружие задержанных. По некоторым данным, это были автоматы специальные «Вал» или «Винторез», предназначенные для бесшумной стрельбы. Их еще предстоит направить на баллистическую экспертизу.

Для выяснения всех обстоятельств происшедшего с задержанными сейчас проводятся следственные действия, но предварительно, как утверждает СКР, уже было установлено, что мотивом преступления стал бытовой конфликт.

Фамилии и звания фигурантов следствие не назвало, а участие судов для избрания им меры пресечения на этот раз даже не потребовалось. Внесенные УПК изменения позволили СКР в условиях военного положения, введенного на новых российских территориях, задержать предполагаемых убийц на месяц собственной властью.

По данным Telegram-каналов, в убийстве подозреваются военнослужащие-контрактники, служившие в морской пехоте Тихоокеанского флота. Предполагается, что в ночь на субботу они с оружием с глушителями проникли в частный дом семьи Капканец в Волновахе и застрелили всех девятерых находившихся в коттедже человек. Их жертвами стали хозяева дома, 53-летний глава семьи Эдуард Капканец и его супруга Татьяна, двое их взрослых сыновей со своими женами, 9-летняя внучка, 4-летний внук и еще один дальний родственник хозяев.

Прямых свидетелей бойни таким образом не оказалось, однако соседи семьи Капканец видели, как от ее дома ночью отъезжал так называемый кроссовый мотоцикл с характерными колесами большого радиуса и высоко поднятой рамой, а на него садились двое высоких худых мужчин в военной форме. Необычное транспортное средство, как оказалось, засветилось и на двух установленных в Волновахе камерах видеонаблюдения, поэтому его владельца задержали уже через сутки после преступления. Один из контрактников, как выяснилось, снимал комнату неподалеку от дома расстрелянной семьи и хранил свой мотоцикл прямо во дворе. Днем позже был задержан и его вероятный сообщник-сослуживец.

По некоторым данным, оба подозреваемых уже признались в совершенном преступлении. При этом они якобы планировали убийство только Эдуарда Капканца и двух его взрослых сыновей, с которыми конфликтовали. Женщины и дети якобы стали случайными жертвами — кого-то убийцы не разглядели в темноте, а кого-то убрали, чтобы не оставлять свидетелей.

Некоторые жители Волновахи полагают, что конфликт спровоцировало неосторожное замечание, сделанное Капканцом-старшим военным за несколько часов до убийства. Вечером в пятницу контрактники якобы приезжали в районный магазин за водкой, будучи уже в состоянии изрядного подпития, и их визит не понравился покупателям из местных. По другой высказанной в местных соцсетях версии, Эдуард Капканец и его сыновья, наоборот, приторговывали спиртным и спор между убийцами и их будущими жертвами возник из-за оплаты товара.

В любом случае, не исключено, что именно алкогольное опьянение участников событий сыграло роковую роль. Военные, употребив все же купленную водку, к ночи окончательно утратили контроль над собой. При этом и гражданские, как было установлено расследованием, весь день накануне своей гибели активно праздновали 51-летие хозяйки дома. Семья успокоилась только к ночи — участники застолья разбрелись по комнатам, даже не убрав со стола остатки праздничного ужина. Сон господ Капканцов оказался настолько крепким, что они не услышали, как возле их дома остановился мотоцикл, убийцы перелезли через забор и пробрались в жилище, а затем начали расстреливать его обитателей.

Подозреваемым грозят пожизненные сроки.

Сергей Машкин