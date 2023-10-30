Гражданам дружественных стран упростят открытие счетов в российских банках

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что граждане и компании из дружественных стран получат возможность открывать счета и вклады в российских банках в упрощенном порядке. По его словам, это должно упростить ведение бизнеса и организацию туристических поездок для иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Иностранным гражданам нужно будет представить пакет необходимых документов в кредитную организацию, которая находится в их стране, еще до въезда в Россию. По прибытии они уже смогут осуществлять платежи в наших банках. Конечно, так гораздо удобнее для всех, кто приезжает к нам,— для туристов, предпринимателей»,— заявил господин Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами.

По его словам, упрощенное оформление счетов и вкладов будет доступно для граждан и бизнеса из 25 государств. Среди них Белоруссия, Казахстан, Бразилия, Индия, Китай, Саудовская Аравия и Турция. Полный список стран пока не раскрывается.

Михаил Мишустин выразил надежду, что эта мера поможет улучшить взаимодействие между деловыми сообществами России и дружественных стран.

Александр Кислов