Квартира Зеленских продана на аукционе в Крыму за 44,3 млн рублей

Квартиру семьи президента Украины Владимира Зеленского в Ялте продали на открытом аукционе за 44,3 млн руб., сообщили «Ъ» в правительстве Крыма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации чиновников, торги за квартиру площадью более 120 кв. м в элитном жилом комплексе «Император» на территории Ливадийского парка (напротив бывшей южной резиденции российских императоров) стартовали с отметки 24,6 млн руб. На апартаменты претендовали два физлица, шаг аукциона составлял 1,2 млн руб. В итоге они были проданы за 44,3 млн руб. некой Ольге Липовецкой.

Украинские СМИ сообщали, что Елена Зеленская в 2013 году приобрела в Крыму пентхаус, стоивший почти $164 тыс. Власти Крыма национализировали квартиру четы Зеленских и еще несколько сотен предприятий и объектов недвижимости, принадлежащих недружественным иностранцам, осенью 2022 года.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявлял в интервью «РИА Новости», что ее передадут либо малообеспеченным, либо многодетным семьям. Также крымские власти говорили о поступающих предложениях создать в этих апартаментах музей борьбы с нацизмом.

Александр Дремлюгин, Симферополь