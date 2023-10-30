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Коммерсантъ FM
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Беспорядки взял на себя центр

Расследовать события в Махачкале будет ГСУ СКР

Председатель следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин распорядился передать в центральный аппарат ведомства уголовное дело о массовых беспорядках, произошедших вечером в воскресенье в аэропорту Махачкалы. Пока установлены личности 150 активных участников беспорядков, более 80 человек задержаны «до выяснения обстоятельств». В ходе усмирения бесчинствующей толпы пострадали девять сотрудников полиции, двое из которых были госпитализированы. Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в «попытке дестабилизации ситуации» в республике «проукраинские Telegram-каналы», администрируемые «предателями, бандеровцами».

Полностью освободить махачкалинский аэропорт от участников беспорядков удалось только ночью

Полностью освободить махачкалинский аэропорт от участников беспорядков удалось только ночью

Фото: AP

Полностью освободить махачкалинский аэропорт от участников беспорядков удалось только ночью

Фото: AP

Александр Бастрыкин, изучив первые результаты расследования уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков (ст. 212 УК РФ) в аэропорту Махачкалы Уйташ, принял решение передать материалы в Главное следственное управление СКР «для полного, объективного и тщательного расследования». Об этом сообщили в комитете. «В рамках уголовного дела допрашиваются участники массовых беспорядков. По месту жительства лиц, причастных к организации и исполнению преступления, проводятся обыски. С участием следователей-криминалистов проведен осмотр места происшествия, зафиксированы повреждения имущества, изъяты записи с камер видеонаблюдения»,— добавили в ведомстве. В ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу, в свою очередь, сообщили, что установлены личности полутора сотен участников беспорядков, шестьдесят задержаны.

Напомним, сотни агрессивно настроенных молодых людей устроили вечером в воскресенье беспорядки на территории аэропорта Уйташ, закончившиеся погромом в двух терминалах и прорывом толпы на взлетно-посадочную полосу.

В качестве повода для акции был использован прилет в Дагестан очередного рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива. Собравшаяся в аэропорту толпа требовала не допустить на территорию республики представителей «страны-агрессора» и скандировала лозунги в поддержку Палестины.

Как выяснилось, призывы к протестным акциям против прилета израильских граждан распространялись в сети задолго до прибытия самолета. Еще около часа дня в дежурной части Махачкалинского линейного управления МВД России на транспорте был зафиксирован звонок от жительницы Москвы, обратившей внимание силовиков на планирующуюся в Telegram-каналах акцию.

В 17:00 в аэропорт были направлены три десятка сотрудников оперативно-сыскного отдела, уголовного розыска и патрульно-постовой службы полиции.

Тем временем к половине седьмого, когда до прибытия рейса оставалось менее часа, на привокзальной площади аэропорта, по оперативным данным МВД, собралось более 500 «агрессивно настроенных граждан».

Сигнал «Вулкан» о сборе личного состава линейного управления был введен в действие лишь в 19:00 — к тому времени «массовое скопление граждан с палестинскими флагами» уже было зафиксировано в международном терминале аэропорта, а о чинимых ими беспорядках пользователи сети и Telegram-каналов узнавали в режиме реального времени. До приземления самолета из Тель-Авива с 50 пассажирами, в том числе несколькими имеющими гражданство Израиля, на борту оставалось 22 минуты.

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. Главное

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К этому моменту, согласно данным полицейской дежурной части, на место событий прибыло больше половины личного состава головного подразделения Махачкалинского ЛУ МВД на транспорте — силовики там же экипировались спецсредствами, резиновыми дубинками, бронежилетами и средствами связи.

Однако две трассы, ведущие в аэропорт, рассказывают очевидцы, не были перекрыты. Многие владельцы машин бросали их в создавшейся на одной полосе движения пробке и пешком направлялись к зданию аэропорта, до которого оставалось два-три километра. Машины силовиков с вызванным подкреплением и «скорые» использовали для продвижения к месту событий встречную полосу.

К восьми часам вечера количество протестующих в Уйташе, по оценкам полиции, выросло до 1200 человек. Они прорвались в административное здание аэропорта и на взлетную-посадочную полосу.

Прибытие очередной колонны с сотрудниками полиции не помогло выправить ситуацию. Полицейские не предпринимали попыток применить силу, пытаясь успокоить митингующих увещеваниями. Но в 20:50 толпа полностью заполонила международный терминал, а спустя еще час бесчинства начались и в VIP-зале.

В Telegram-канале «Утро Дагестан» (его глава республики Сергей Меликов назвал среди действовавших с территории Украины организаторов акции в аэропорту) появились призывы проверять все отъезжающие от Уйташа машины, чтобы не допустить «проникновения евреев на землю Дагестана». Эти указания стали активно воплощаться в жизнь. «Под раздачу» попали и автомобили с прибывшими авиапассажирами, и полицейский транспорт — на одном из видео зафиксирован момент, когда толпа раскачивает машину ППС.

О том, как произошел прорыв на взлетно-посадочную полосу, “Ъ” рассказали очевидцы происходившего. Сначала десятки молодых людей сгрудились у сетчатого ограждения, отделявшего привокзальную территорию от ВПП, несколько человек взобрались на одноэтажное багажное отделение, к которому примыкал забор. Агрессии им добавило известие о том, что нескольких проникших на ВПП парней скрутили полицейские. При этом находившиеся у самой сетки лидеры группы старались решить дело путем переговоров со старшими офицерами: «Мы зайдем в самолет впятером, проверим, есть ли там евреи, и толпа успокоится». Полицейские в ответ обещали «все показать», если молодые люди прекратят рвать сетку. При этом, обратил внимание один из очевидцев, как только между переговорщиками налаживался спокойный диалог и даже обмен шутками, из задних рядов звучал очередной такбир (призыв к восхвалению Всевышнего), и толпа отвечала выкриками «Аллаху акбар!» и оскорблениями в адрес полицейских. «Было ощущение, что кто-то управляет этим, следя за тем, чтобы накал не спадал»,— рассказывает очевидец.

После того, как ограждение было все-таки прорвано, сотрудники полиции стали стрелять в воздух, а из толпы полетели куски крупного щебня, подготовленного под укладку асфальта.

Самолет авиакомпании «Победа» прорвавшихся на ВПП не заинтересовал, как и стоявший в стороне вертолет под охраной автоматчиков. А на подходе к борту Red Wings бунтующих встретил спецназ — дубинками и предупредительными выстрелами, и толпа отхлынула. В 23:35, побродив еще некоторое время по бетонке, три сотни участников прорыва стали расходиться — прошел слух о подъехавших «Уралах» и скорых задержаниях. То и дело в толпе раздавались призывы не снимать происходящее на видео, однако никто к ним не прислушивался. Тогда многие стали спешно стягивать с себя футболки, чтобы закрыть ими лица.

Лишь ближе к полуночи силам правопорядка, получившим подкрепление из других городов и районов Дагестана, удалось взять ситуацию под контроль. Полностью очистить территорию аэропорта силовикам удалось около двух часов ночи.

Отметим, аэропорт, хотя «по горячим следам» сообщалось, что он будет закрыт до 6 ноября, днем в понедельник уже смог возобновить работу. Однако рейсы из Тель-Авива, объявили в Росавиации, будут перенаправлены в другие города России.

Юлия Рыбина, Махачкала

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