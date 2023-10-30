Погром и молнии

30 октября президент России Владимир Путин провел совещание, на котором высказался о ситуации в Дагестане. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников считает, что были неожиданности. Тат не тать — вот на что обратил внимание Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин провел совещание очно, в присутствии большого количества людей, но был на нем один. Причем один на один и, как всегда, с целым миром

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин провел совещание очно, в присутствии большого количества людей, но был на нем один. Причем один на один и, как всегда, с целым миром

Фото: пресс-служба президента РФ

Список участников совещания, по сути, совпадал со списком участников расширенного Совета безопасности. Кроме глав силовых ведомств были и председатель правительства Михаил Мишустин, и спикеры Совета федерации и Госдумы Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин.

Владимир Путин начал с того, что решил придать совещанию рабочий характер. На нем, он сказал, про визит Сергея Шойгу в Китай расскажет вернувшийся из Китая Сергей Шойгу. (Нет, ну все-таки поехал туда министр обороны не так стремительно, как вернулся оттуда — прямо к началу совещания. Но можно было и не спешить: пара часов у господина Шойгу была, конечно, в запасе — совещание не могло начаться вовремя, то есть по внутренне анонсированному времени).

Владимир Путин, пока говорил, не пользовался телесуфлером. И формат был не тот, и он, без сомнения, перед самым началом совещания работал с текстом речи. И, видимо, вносил какие-то радикальные правки, которые, в конце концов, не сложно было в этой речи и обнаружить: хотя бы по внезапному приливу страсти, с которой кое-что было сказано, а вернее, даже брошено в эфир — на съедение информагентствам и Telegram-каналам.

— Поговорим и о ситуации на Ближнем Востоке, и по вопросам обеспечения законности и правопорядка в России самой, о защите прав наших граждан и защите гражданского мира и межнационального согласия,— продолжил господин Путин.

А вот это было уже ближе к теме этой внезапной встречи.

— На недавней встрече с лидерами религиозных объединений говорил уж о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке против нашей страны, против России, для раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Для этого применяют самые разные средства, как мы видим: и ложь, и провокация, и изощренные технологии психологической и информационной агрессии... Повторю: те, кто стоит за конфликтом на Ближнем Востоке, другими региональными кризисами, будут использовать их разрушительные последствия, чтобы посеять ненависть, столкнуть людей по всему миру. В этом — подлинная корыстная цель таких геополитических кукловодов.

Пока все было более чем предсказуемо.

— Мы помним,— продолжал президент,— с чего начался нынешний виток ближневосточного кризиса: с террористической атаки в отношении мирных граждан Израиля и других стран на территории этого государства.

Хорошо, что это не забыто. И даже очень хорошо. А то предпосылки к тому, что вроде все началось сразу с похода израильской армии на сектор Газа, уже есть.

Впрочем, это было лишь вступление к тому, что прозвучало дальше. И снова, впрочем, было предсказуемо:

— Мы видим и то, что вместо наказания преступников и террористов, к сожалению, стали мстить по принципу коллективной ответственности. Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя.

Тут президент позволил себе эмоции, которых наверняка не было в первоначальном тексте речи:

— Когда смотришь на окровавленных детей, на погибших детей, на то, как страдают женщины, старики, как погибают медики,— конечно, и кулаки сжимаются, и слезы наворачиваются на глазах. По-другому не скажешь.

Это было про евреев или про арабов? Нет, Владимир Путин не пояснил, но учитывая последовательность событий и слов президента, скорее про арабов. Евреям он отдал должное выше.

— Но мы не должны, не имеем и не можем позволить себе руководствоваться эмоциями,— говорил Владимир Путин, и теперь он обращался уже, похоже, к тем, кто оказался накануне вечером среди встречающих борт из Израиля в аэропорту Махачкалы.— Мы должны четко понимать, кто в реальности стоит за трагедией народов Ближнего Востока и в других регионах мира. Кто организует смертоносный хаос, кому он выгоден.

Просматривалась, конечно, и еще одна сила, которую Владимир Путин имел в виду, не называя ее. А чего говорить: и так все ясно — как было в одном еврейском анекдоте?

— Сегодня это стало очевидным и понятным для всех. Заказчики действуют в открытую и нагло. Именно правящая элита США их сателлиты — главный бенефициар мировой нестабильности.

Я не ожидал, что Владимир Путин будет так конкретен. Эта конкретность обязывала к дальнейшей искренности. Тогда, значит, и 7 октября этого года правящая элита США бросила на прорыв боевиков из Газы? И 24 февраля 2022 года было понятно кем инспирировано.

— Они извлекают из нее свою кровавую ренту,— говорил президент.— США как мировая сверхдержава... все это видят, понимают, даже по тенденциям в мировой экономике... слабеет, теряет свои позиции (не так уж очевидно.— А. К.). Мир по-американски, с одним гегемоном, разрушается, уходит постепенно, но неуклонно уходит в прошлое.

Но никогда не уйдет в прошлое стремление выдать желаемое за действительное.

— Но Штаты,— говорил президент,— не хотят с этим мириться, а, наоборот, хотят сохранить, продлить свое доминирование, свою глобальную диктатуру, а в условиях всеобщего хаоса это удобнее делать, потому что с помощью такого хаоса они рассчитывают сдерживать, дестабилизировать конкурентов, как они выражаются, своих геополитических противников, к которым относят и нашу страну, а на самом деле — новые центры мирового развития, суверенные, самостоятельные страны, которые не хотят унижаться и выполнять роль лакеев.

Ясно, что речь Владимира Путина имела много адресатов, и сейчас он обращался к одному из них, где-то в Китае. Да и когда говорил про роль Соединенных Штатов, он обращался не к Соединенным Штатам, а к гражданам своей страны, которых вот-вот уже смело можно будет называть избирателями.

Впрочем, нет никакого сомнения, что речь не имела отношения к предвыборной истории (или даже предыстории). Владимир Путин крайне озабочен или даже потрясен случившимся в Дагестане. Возможно, по тому, как близко он принял это к сердцу, все сравнимо лишь с мятежом Евгения Пригожина.

Да, от дагестанцев тоже не ожидал. Особенно от дагестанцев.

— Сегодня Россия не только участвует в формировании более справедливого многополярного мира с равными правами и возможностями для всех стран и цивилизаций (Владимир Путин не оставил термины, которые опробовал на пленарном заседании Валдайского клуба.— А. К.), мы не только являемся одними из лидеров этого объективного политического процесса, но скажу больше: за наше будущее, за принципы справедливого мироустройства, за свободу стран и народов Россия сражается на поле боя! И сражаются, теряют боевых товарищей наши солдаты и офицеры, наши герои... Я вновь повторю: и за трагедией палестинцев, и за бойней на Ближнем Востоке в целом, за конфликтом на Украине, за многими другими конфликтами в мире... Стоят правящие элиты США и их сателлиты!

Видимо, по мнению Владимира Путина, пришло время называть вещи своими именами.

А ведь долго не приходило. По буквам эта страна не называлась.

— Именно они повсюду насаждают свои военные базы, по случаю и без случая используют свои военные базы... Постоянно! Не добиваясь результата на поле боя, пытаются расколоть нас, что касается России, изнутри... Их вообще не устраивает, когда кто-то говорит и действует не по их указке. Им не нужен мир на Святой земле,— добавил Владимир Путин, сознательно называя эту землю именно так и подчеркивая, что есть кто-то, кому она действительно дорога.

И он повторял раз за разом, словно стараясь вбить это в головы тем, кто должен же понять, а вместо этого читает вражеские Telegram-каналы и действует как говорят в них, а не как говорит он:

— Нужно знать и понимать, где находится корень зла! Где находится этот самый паук, который пытается опутать своей паутиной всю планету, весь мир и хочет добиться нашего с вами поражения на поле боя?! Использует наших с вами одураченных им на протяжении десятилетий людей на территории Украины?

Владимир Путин по-прежнему намерен им все втолковать сам.

— Сражаясь именно с этим врагом в рамках специальной военной операции (с пауком, а не с теми, кого он опутал.— А. К.)... Руками агентуры западных спецслужб...

— Я хочу задаться вопросом: но разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? — неожиданно спросил Владимир Путин.

Вот это был новый аргумент во всей истории. Полагаю, что аргумент именно господина Путина.

— Таты, кстати говоря,— титульная нация в Дагестане,— добавил президент.— Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией! Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции!

Вот все и стало еще понятней. Вернее, должно стать.

Дагестанцы, которые захватили аэропорт, должны идти и воевать на территории СВО, захватывая аэропорты противника там, а не у себя самих.

— Я, кстати говоря, не перестаю удивляться и киевскому режиму, и их хозяевам за океаном! — снова вспомнил президент.— Мы знаем, что на пьедестал почета уже возведены Бандера и другие приспешники Гитлера, знаем и видим, как руководство Украины рукоплещет нацистам времен Второй мировой войны, которые повинны в жертвах Холокоста, лично принимали участие в этих преступлениях, а сегодня под руководством своих западных покровителей пытается инспирировать погромы в России! Кстати говоря, не уверен, знают ли об этом во всех руководящих кругах тех же Штатов. Неплохо было бы тем, кто так заботится якобы о гражданах Израиля, провести расследование, чем занимаются их спецслужбы на Украине, если они пытаются инспирировать погромы в России. Мразь, да и только. По-другому сказать невозможно.

Американские спецслужбы виноваты, и стало ясно, и в этом.

И судя по тому, с каким чувством сказал об этом Владимир Путин, у него есть этому неопровержимые подтверждения.

— Но тот, кто действительно отстаивает правду и справедливость, борется со злом и угнетением, с расизмом и неонацизмом, которые поощряет Запад, сражается сейчас на фронте — под Донецком, Авдеевкой, на Днепре,— снова обратился Владимир Путин к дагестанским активистам.— Я повторю: это наши солдаты и офицеры! Выбор настоящего мужчины, настоящего воина — взять в руки оружие и встать в строй со своими братьями! Быть там, где решается судьба России, да и всего мира, в том числе будущее палестинского народа!

Это, надо понимать, не сектор Газа.

Ждем телерепортажей о новых добровольцах Кавказа под Донецком и Авдеевкой.

Андрей Колесников