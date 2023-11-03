ФСПП: число неплательщиков по кредитам превысило 21 млн

Количество неплательщиков по кредитам в России превысило 21,1 млн человек по итогам января-сентября 2023 года, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общая сумма задолженности за отчетный период достигла 2,9 трлн руб. (за год рост составил 200 млрд руб.), сообщают «Известия» со ссылкой на данные, предоставленные Федеральной службой судебных приставов.

По информации ФСПП, больше всего должников банкам проживают в Башкортостане, Краснодарском и Красноярском краях, а также в Московской и Свердловской областях. Служба отметила, что принудительное погашение займов осложняется, в частности, низкой платежеспособностью должников по налогам, ЖКХ, а также в целом их закредитованностью.

В августе Центробанк сообщал, что долговая нагрузка россиян стала рекордной — общий портфель кредитов превысил 30 трлн руб. С ним выросла и доля так называемых плохих долгов. По данным ФССП, в первом полугодии число неплательщиков по банковским кредитам достигло 17,7 млн., что на четверть больше, чем годом ранее.

Эрдни Кагалтынов