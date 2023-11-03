Конгрессмены отделили Израиль от Украины

Контролируемая республиканцами Палата представителей Конгресса США приняла законопроект о помощи Израилю в размере $14 млрд. В целом это соответствует одному из пунктов запроса президента Джо Байдена к Конгрессу на выделение экстренного финансирования в размере $106 млрд на ряд направлений. Инициатива главы Белого дома подразумевает пакетную поддержку не только Израиля, но также Украины и Тайваня. В законопроекте же Палаты представителей речь идет только о еврейском государстве, при этом деньги планируется выделить за счет сокращения финансирования налоговой службы. Законодатели, поддерживающие Киев, опасаются, что он может оказаться за бортом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (в центре)

Фото: J. Scott Applewhite / AP Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон (в центре)

Фото: J. Scott Applewhite / AP

Отнять у налоговой, отдать Израилю

Палата представителей Конгресса США в четверг приняла на двухпартийной основе законопроект о предоставлении помощи Израилю на $14,3 млрд, что соответствует одному из пунктов экстренного запроса Джо Байдена на $106 млрд. Однако и господин Байден, и контролируемый демократами Сенат уже заявили о категорическом несогласии с предложением нижней палаты Конгресса. Американский президент заявил: если такой документ ляжет ему на стол, он непременно воспользуется правом вето.

Законопроект был принят 226 голосами за, против высказались 196 парламентариев. К удивлению многих экспертов, к республиканцам присоединились 12 демократов.

Произошло это, несмотря на речь их лидера в Палате представителей Хакима Джеффриса с призывами ни в коем случае не поддерживать документ.

У противников законопроекта два главных аргумента. Во-первых, документ не подразумевает помощь Киеву. Во-вторых, республиканцы не просто готовы выделить средства из бюджета, а предлагают сделать это за счет такого же сокращения финансирования налоговой службы. И это для Джо Байдена и его соратников по партии, возможно, еще более неприемлемо, чем разделение пакетов помощи Израилю и Украине.

В частности, член Палаты представителей Брэд Шнайдер один из самых активных сторонников предоставления помощи Израилю, перед голосованием заявил: «В моих худших кошмарах я никогда бы не мог представить, что меня попросят проголосовать за помощь Израилю, цинично обусловленную уступкой партийным интересам одной лишь партии».

Майк Джонсон в ходе пресс-конференции в четверг возражал, что отзыв средств у налоговой — это самый простой выход на период, пока идет согласование экстренной помощи и бюджета. Тем более что, по его словам, «самая большая угроза для национальной безопасности» США — это не Китай, Россия, Иран или терроризм, а государственный долг». «И мы должны решить эту проблему»,— добавил господин Джонсон.

Демократы же уверены, что дополнительное финансирование Налоговой службы США (IRS), напротив, призвано именно увеличить поступления в казну за счет самых богатых. Тех, кого, по мнению Демпартии, и пытается «выгородить» Республиканская партия. Комментируя законопроект, сенатор-демократ Крис Ван Холлен в интервью Bloomberg TV заявил: республиканцы пытаются использовать конфликт на Ближнем Востоке как «повод богатым налоговым уклонистам сорваться с крючка». Законодатель добавил, что это возмутительно и нет никаких шансов на то, что такой документ вообще будет вынесен на голосование в Сенате.

В четверг комитет по бюджету контролируемого демократами Сената сослался на более ранние подсчеты Бюджетного управления Конгресса, который утверждал: сокращение расходов IRS на $25 млрд приведет к потерям $49 млрд и увеличению чистого дефицита бюджета на $24 млрд в ближайшие десять лет.

Пакет не собирается

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер назвал законопроект республиканцев «глубоко дефектным» и пообещал взамен разработать с сенаторами от обеих партий пакетное предложение, которое включало бы финансирование Израиля, Украины, Тайваня и гуманитарную помощь Газе.

Хотя и в Сенате, судя по комментариям сенатора Тома Коттона (ближайшего соратника лидера республиканского меньшинства Митча Макконнелла), до соглашения далеко.

Республиканец, в частности, против предоставления $12 млрд невоенной помощи Украине и порядка $3 млрд гуманитарной помощи Газе.

Сам Митч Макконнелл хоть и агитирует однопартийцев за то, чтобы все статьи расходов объединить в один документ, но признает: запрос господина Байдена требует кое-какой доработки (правда, не уточняет какой).

И это не все проблемы многострадального запроса Джо Байдена. Поскольку среди республиканцев в Сенате к помощи Украине все больше относятся со скептицизмом, неясно, сможет ли господин Макконнелл собрать необходимые девять голосов однопартийцев, чтобы такой законопроект прошел хотя бы процедурное голосование и был вынесен на голосование фактическое. У демократов сейчас 51 голос из необходимых для этого 60. И это притом, что в Демпартии сейчас тоже все больше недовольных подходами Израиля к военной операции в Газе. В частности, в конце октября (.pdf) четверо сенаторов левого толка, включая авторитетного законодателя Берни Сандерса, в письме Джо Байдену выразили озабоченность по поводу происходящего в Газе.

Тем временем у запроса Джо Байдена в свете того, что 15 ноября закончится действие временной резолюции по основному бюджету, появляется еще одно серьезное препятствие. На первый план в Конгрессе выходит более важная повестка: нужно сделать все возможное, чтобы не допустить остановку работы федерального правительства США. В настоящий момент ни одного законопроекта по бюджету из 20 не согласовано. 12 из них лишь передано в Сенат из Палаты представителей. Верхняя палата не согласовала ни один из документов. В связи с этим Майк Джонсон не исключил, что Конгрессу снова предстоят непростые переговоры по временному продлению финансирования правительства — теперь до 15 января.

Ирония еще и в том, что в попытке увязать несколько приоритетов нацбезопасности в одном документе и убедить разобщенный Конгресс проголосовать за все и сразу администрация Джо Байдена, возможно, серьезно прогадала. Многие эксперты указывают, что при таком раскладе весь пакет экстренной помощи может надолго увязнуть в согласованиях. И ждать ее придется долго и всем.

Комментатор Fox News Лора Ингрэм, цитируя публикации о непростом положении Киева, выразила мнение, что привязка помощи Израилю к $60 млрд для Украины — это уловка в преддверии выборов. По ее словам, демократы «просто не хотят, чтобы Джо Байден потерпел унизительное поражение на мировой арене» и поэтому любыми методами (в том числе привязкой к «законной помощи Израилю») выбивают «огромную сумму денег для Украины». «Отсрочкой поражения на Украине они (демократы.— “Ъ”) хотят обеспечить победу Байдена (на выборах.— “Ъ”) в 2024 году»,— полагает госпожа Ингрэм.

Екатерина Мур, Вашингтон