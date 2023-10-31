Кадыров: три выстрела в воздух и один в лоб остановят беспорядки

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если в регионе кто-нибудь устроит беспорядки, то он должен быть задержан, а если человек не среагировал на три предупредительных выстрела, ему пустят пулю в лоб. Такое распоряжение Рамзан Кадыров озвучил на совещании в правительстве Чечни, обсуждая беспорядки в аэропорту Махачкалы. Видео с совещания на чеченском языке опубликовано в его Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова Фото: Telegram-канал Рамзана Кадырова

«Если у нас хоть один человек выйдет на несанкционированные беспорядки, задержать и посадить его. Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона,— четвертый выстрел сделайте в лоб. Больше не выйдут. Это мой приказ»,— сказал Рамзан Кадыров представителям МВД и Росгвардии (перевод по «РИА Новости»).

Массовые беспорядки произошли вечером 29 октября в аэропорту Махачкалы Уйташ. Группа протестующих против прибытия рейса из Тель-Авива ворвалась сначала в терминал, а позже и на взлетную полосу аэропорта. По разным оценкам, их численность могла достигать 1,2 тыс. человек. Пострадали свыше 20 человек, включая полицейских. Задержано больше 80 участников беспорядков.

О расследовании уголовного дела — в публикации «Ъ» «Беспорядки взял на себя центр».