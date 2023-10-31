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Коммерсантъ FM
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Путин сменил губернатора Вологодской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке по собственному желанию губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. Временно исполняющим обязанности главы региона назначен Георгий Филимонов.

В указе президента, опубликованном на сайте Кремля, говорится, что господин Филимонов будет исполнять обязанности губернатора Вологодской области до выборов главы региона. Указ вступил в силу со дня его подписания, то есть с 31 октября 2023 года.

Георгий Филимонов (слева), Олег Кувшинников (по центру), Владимир Путин

Георгий Филимонов (слева), Олег Кувшинников (по центру), Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Георгий Филимонов (слева), Олег Кувшинников (по центру), Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

На сайте Кремля также опубликовано сообщение о встрече президента с Олегом Кувшинниковым и Георгием Филимоновым. В сообщении говорится о встрече и смене губернатора, но других подробностей не приводится.

Олег Кувшинников родился в Череповце и был губернатором Вологодской области с 2011 года.

Георгий Филимонов с 2021 года был зампредседателя правительства Подмосковья, где курировал вопросы сельского и лесного хозяйства. Учился в аспирантуре Института США и Канады РАН, с 2005 по 2009 год был советником управления президента по внешней политике. В 2016-м вошел в «Изборский клуб».

Отец Георгия Филимонова Юрий — вице-президент Федерации кикбоксинга России, в 1994 году он основал Центр боевых искусств в Череповце.

Анастасия Ларина

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