Toyota Motor увеличила операционную прибыль в квартале на 155%

По итогам второго квартала операционная прибыль Toyota Motor выросла на 155,6% и составила 1,44 трлн иен ($9,52 млрд). Чистая прибыль компании составила $8,7 млрд, в то время как годом ранее за аналогичный период она была $3 млрд. Квартальные продажи Toyota Motor выросли на 24% и достигли $70 млрд. Продажи автомобилей компании выросли на всех рынках. Всего за квартал в мире было продано 2,8 млн автомобилей японского производителя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Pascal Rossignol / Reuters Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Росту показателей способствовало ослабление иены, а также ослабление глобального дефицита полупроводников, который негативно сказывался на прибыли и продажах Toyota Motor и других производителей автомобилей годом ранее. Учитывая результаты, японский производитель значительно повысил прогнозы на весь финансовый год.

По оценкам Toyota Motor, чистая прибыль по итогам года, который заканчивается в марте 2024 года, вырастет на 61% по сравнению с 2023 годом и составит $26 млрд, в то время как раньше ожидались $16 млрд. При этом прогнозы относительно продаж автомобилей в текущем финансовом году Toyota Motor оставила на прежнем уровне — 11,4 млн.

Акции компании реагируют на отчетность ростом на 4,7%. С начала года акции Toyota Motor выросли более чем на 50%.

Алена Миклашевская