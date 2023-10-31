К вам стажер, батенька

Почти 80% российских медиков поддерживают идею допустить к работе с пациентами врачей-стажеров. При этом столько же потенциальных наставников не желают нести ответственность за возможные ошибки подопечных. Сервис «Справочник врача» решил узнать мнение представителей профессионального сообщества о новой практике, которая, согласно принятым правкам законодательства, начнет действовать 1 апреля 2024 года. При этом только 2% опытных медиков готовы выполнять функции наставников молодых врачей бесплатно. В Минздраве “Ъ” заверили, что труд будет оплачен, но конкретики не привели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даже в самых тяжелых условиях врачи готовы стажеров учить, но не слишком стремятся делить с ними ответственность

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Даже в самых тяжелых условиях врачи готовы стажеров учить, но не слишком стремятся делить с ними ответственность

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В начале 2023 года президент Владимир Путин поручил Минздраву ввести в больницах должность врача-стажера — это позволит ординаторам второго года обучения работать в поликлиниках по получаемой специальности. Ведомство разработало поправки к законодательству. Федеральный закон о порядке допуска ординаторов к работе в медорганизациях на должностях врачей-стажеров вступит в силу с 1 апреля 2024 года. Молодые специалисты могут быть допущены к работе при условии, что они освоили учебную программу ординатуры в объеме не менее одного года, успешно сдали первичную и промежуточную аттестации. Курировать их работу в медорганизации должны врачи-наставники.

Профессиональный сервис «Справочник врача» с 14 по 25 октября провел опрос, в котором приняли участие 2865 медиков, о том, как они относятся к инициативе. Отметим, что 24% опрошенных — ординаторы, то есть потенциальные стажеры.

Среди тех врачей, кто уже работает в больницах, 78,5% одобряют шаг при условии, что стажер будет трудиться исключительно под руководством врача-наставника. 11,7% считают, что ординаторы могут работать врачами даже без наставника, 6,2% полагают, что допускать стажеров к работе недопустимо. Те же вопросы «Справочник врача» задал ординаторам. Среди них 87,3% полагают, что стажеры могут работать под присмотром наставника, и только 1,7% уверены, что это недопустимо.

51,9% врачей-специалистов ответили, что ординатору второго года достаточно знаний, но не хватает практических умений для работы в больнице, 21,8% считают, что недостает и того и другого. Среди ординаторов так думают лишь 11%. А 34% будущих стажеров полагают, что им хватит и знаний, и умений на должности врача-стажера.

Большая часть врачей-специалистов сказали, что наставником может стать врач, имеющий опыт клинической практики более пяти лет (так ответили 46%) и более десяти лет (30%). Среди стажеров выше доля респондентов, которые считают, что наставничеством может заниматься любой врач, независимо от стажа работы (27,3% против 14%). Зато потенциальные стажеры и наставники сошлись во мнении, что для этого врачу не нужно иметь преподавательский опыт (так считают 87% опрошенных в обеих группах).

Около 80% опрошенных врачей не желают нести ответственность за ошибки стажеров: 34,3% полагают, что отвечать должен сам стажер, 33,7% — медучреждение, 10% — вуз, в котором он обучался. Среди ординаторов мнение, что ответственность за ошибки лежит на стажере, оказалось еще более популярным — так считают 43,6% опрошенных. Выше и доля тех, кто возложил бы ответственность на наставника,— 33% против 21,9%.

Большая часть врачей выступают за надбавку к зарплате за наставничество: не менее 20% средней зарплаты (23,2%), не менее 40% (30,9%), не менее 60% (16%), не менее 80% (9,20%), двукратное увеличение зарплаты (13,2%). Только 2% врачей готовы работать наставниками безвозмездно. И именно «приемлемую» оплату труда врачи чаще всего называли условием, при котором они согласились бы стать наставниками (72%). Выбор был множественный. Второй по популярности ответ: разумные затраты времени (58,4%). Третий: объективно высокий уровень знаний и умений стажера (36,6%). Далее следует вариант: отсутствие ответственности за действия стажера (29,1%). 10% врачей ни при каких условиях не согласились бы быть наставниками.

8% всех опрошенных врачей признались, что отказались бы от наставничества из-за страха, что стажер займет их место. Половина из них объяснили, что, «по сути, стажируют конкурента себе, поэтому подобный исход весьма вероятен». Еще четверть считают, что молодые врачи имеют свои понятия о справедливости, могут «идти по головам». Впрочем, большая часть опрошенных настроена позитивно. Среди тех врачей, кто не боится потерять работу, 37,4% считают, что стажируют грамотного коллегу для здоровой конкуренции; 30% уверены, что молодому врачу понадобится не один год, чтобы конкурировать с опытными специалистами; 20,9% рассказали, что в их лечебном заведении много свободных ставок.

Собираются работать врачами-стажерами 60% опрошенных ординаторов. Еще 30% «посмотрят, как будет развиваться на практике введение закона». Среди причин работать врачом-стажером респонденты называли желание набраться опыта под руководством наставника (52,5%), необходимость заработать деньги (14,3%), желание понять, подходит ли такая работа (1,9%), мотив «все собираются, и я пойду» (0,2%) и все варианты сразу (30%).

31,3% ординаторов считают, что стажер должен получать полноценную зарплату врача в регионе, и лишь 1,3% готовы работать бесплатно. 2,1% опрошенных ординаторов думают, что стажеру полагается не менее 20% от средней зарплаты врача по региону; не менее 40% — 8,9%; не менее 60% — 25,2%; не менее 80% — 31,2%.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев говорит, что проблемы кадровой политики невозможно решить с помощью одних ординаторов, однако новый закон точно способен внести весомый вклад в ситуацию. «Что касается зарплат таким молодым специалистам, то платить людям за работу — справедливо. Сейчас Минздрав готовит подзаконные акты, которые будут регулировать и трудовые отношения врачей-стажеров с медицинскими организациями, и вопросы надбавок. Так что определенность в этой области скоро появится»,— заверил господин Башанкаев.

В медицинском ведомстве “Ъ” сообщили, что при подготовке документа учитывалась практика привлечения ординаторов к оказанию помощи пациентам с COVID-19 — они в результате «внесли значительный вклад в борьбу с пандемией». В ведомстве отметили, что врачи, обучающиеся в ординатуре, уже имеют квалификацию и специальность, прошли первичную аккредитацию и допущены к профессиональной деятельности. «Учитывая, что должность "врач-стажер" включена в номенклатуру должностей медицинских работников, а также в профессиональные квалификационные группы должностей медицинских работников, ординаторы на данных должностях будут включены в штат медицинской организации и в соответствии с трудовым договором будут получать заработную плату, а также установленные в соответствии с положением об оплате труда, принятым в медицинской организации, компенсационные и стимулирующие выплаты»,— заявили в Минздраве.

В ведомстве добавили, что наставничество также является дополнительной трудовой функцией, не отменяющей специфику труда работника и льгот по трудовому договору, в том числе дополнительной оплаты в связи с увеличением трудовых функций и объема выполняемой работы. Вопросы стимулирования могут быть предусмотрены в коллективных договорах, отраслевых соглашениях с учетом специфики конкретных организаций, а также нормативных правовых актов отраслевого характера. А по результатам, полученным в ходе апробации моделей наставничества и анализа лучших региональных практик, будет принято решение о нормативном правовом закреплении вопросов наставничества в сфере здравоохранения, заверили в Минздраве.

Наталья Костарнова