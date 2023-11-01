Глава Минцифры поддержал создание кибервойск в России

Глава Минцифры Максут Шадаев одобрил инициативу по созданию кибервойск и выразил надежду, что Минобороны рассмотрит этот вопрос. В то же время он подчеркнул, что создание таких спецвойск не должно повлиять не предоставление отсрочки от службы в армии для специалистов аккредитованных IT-компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«По планам создания кибервойск, я в этом смысле точно их поддерживаю. Просто нам надо определиться, чтобы это не касалось отсрочки. Сейчас контрактная служба работает, люди идут и заключают договоры. Если в таком виде, то, наверное, можно обсуждать, чтобы идти и заключать договор в войсках спецвида, связанных с киберобеспечением. Надеюсь, что этот вопрос Минобороны активно прорабатывает»,— сказал господин Шадаев в рамках форума издания CNews (цитата по «Интерфаксу»).

Максут Шадаев напомнил, что сейчас отсрочка от службы по призыву предоставляется гражданам в возрасте до 30 лет, работающих в аккредитованных IT-компаниях. «Мы недавно внесли изменения в указ, как только подняли призывной возраст, мы тоже это сделали для сотрудников IT-компаний. Эта мера работает, но бывают инциденты, которые мы решаем в ручном режиме»,— отметил он.

В июне идею создания российских кибервойск озвучил замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Он указал, что формирование в структуре Росгвардии полноценного подразделения кибервойск является необходимостью в условиях информационного противоборства.

Список из 195 специальностей в сфере IT и связи, по которым была рекомендована отсрочка от мобилизации, Минцифры опубликовало в сентябре 2022 года. Кроме IT-специалистов право на получение отсрочки получили сотрудники российских операторов связи, системообразующих зарегистрированных СМИ, организаций, обеспечивающих стабильность финансового рынка, а также работники предприятий оборонной промышленности.

Как сотрудников IT-компаний призвали на срочную службу мимо отсрочки — в материале «Ъ» «Айти-баты».