Продажи легковых машин в РФ выросли на 60,1% по сравнению с прошлым годом

С января по октябрь этого года в России продали 829 тыс. легковых авто, это на 60,1% больше аналогичного периода 2022 года. Такие данные приводит агентство «Автостат». Самыми популярными у россиян брендами авто стали Lada, а также китайские Chery и Haval.

В октябре этого года продажи легковых авто выросли в 2,6 раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (112 тыс.) Больше всего в октябре покупали бренды Lada (30,71% рынка).

Следом за российским брендом по популярности идет череда китайских: Haval (11,42% рынка), а также Chery (9, 67%), Geely (9,23%), Changan (5,69%), Omoda (4,26%) и Exeed (3,94%). Продажи китайского Changan выросли в 29 раз, что во многом из-за эффекта низкой базы.

Чаще всего в октябре россияне покупали модель Lada Granta (18 тыс.), затем идет Lada Vesta (6,9 тыс.), кроссовер Haval Jolion (6,2 тыс.), Lada Niva Travel и Lada Niva Legend (4,5 тыс. и 4,2 тыс. соответственно).

Россия стала главным импортером китайских авто в мире. В первом полугодии 2023 года поставки китайских легковых автомобилей в Россию в ценовом эквиваленте увеличились почти в 6,5 раза ($4,6 млрд) по сравнению с 2022 годом ($715 млн).

Анастасия Ларина