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Коммерсантъ FM
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МТС объяснила, почему не хочет вводить безлимитную раздачу мобильного интернета

Оператор связи МТС не намерен снимать плату за безлимитную раздачу интернета. В компании объяснили, что отсутствие ограничений для ряда пользователей, которые используют мобильную сеть для торрентов и стриминга, приведет к ухудшению качества связи для большинства абонентов. Отменить плату за раздачу интернета по требованию Федеральной антимонопольной службы ранее согласились «МегаФон», «Билайн» и Теле2.

«Текущие тарифы на мобильную связь экономически рассчитаны на индивидуальное потребление трафика со смартфонов и мобильных устройств. Для ноутбуков и настольных компьютеров предусмотрена другая линейка тарифов, так как этот класс устройств потребляет в разы больше трафика за единицу времени», — обратили внимание в МТС (пресс-релиз есть у «Ъ»).

Оператор указал, что в случае выравнивания стоимости трафика для всех категорий устройств операторы будут вынуждены поднять его стоимость и для всех тарифов. «Таким образом рядовые абоненты со смартфонами фактически будут платить за абонентов, которые активно раздают трафик», — добавили в МТС.

Еще летом абоненты четырех крупнейших операторов связи — МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2 — пожаловались на то, что услуга «Режим модема», которая предполагает безлимитную раздачу мобильного интернета, стала платной. На 18 сентября стоимость раздачи интернета у «большой четверки» составляла порядка 100 руб. в месяц. ФАС назвала эту практику неправомерной и пригрозила операторам делами о нарушении антимонопольного законодательства.

30 октября ФАС сообщила, что операторы «МегаФон», «Билайн» и Теле2 согласились отменить плату за раздачу интернета. «МегаФон» отменил взимание платы за раздачу трафика с 23 октября. Tele2 намерен отменить плату для новых клиентов с 22 ноября, а для всех своих клиентов — с 19 декабря. В «Билайне» точных сроков возврата бесплатной раздачи интернет-трафика пока не назвали. Оператор планирует до начала декабря провести оценку сроков технической реализации отмены платы за эту услугу.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Интернет попал под раздачу».

Милена Костерева

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