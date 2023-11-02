Минторг США ввел ограничения на экспорт против 13 компаний из РФ и Узбекистана

Минторг США решил ввести экспортные ограничения против 12 российских компаний и одной компании из Узбекистана за содействие военному комплексу РФ и производству дронов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на извещение Федерального реестра США.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Theiler / Reuters Фото: Mike Theiler / Reuters

Названия компаний не приводятся. Но все они включены в черный список бюро по вопросам промышленности и безопасности Минторга США. По данным ведомства, компании оказывали содействие российскому военно-промышленному комплексу, в частности закупали или разрабатывали беспилотники.

В сентябре Минфин США внес в санкционный список пять компаний и двух человек из Ирана, Китая, Турции и ОАЭ за содействие Ирану в программе разработки дронов-камикадзе. Замминистра финансов США Брайан Нельсон при этом заявил, что, по версии американских властей, Иран затем отправляет эти беспилотники в Россию.

Подробнее о том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина