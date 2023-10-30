Число погибших в Газе детей превысило число убитых в войнах во всем мире за год

Число убитых в секторе Газе детей за три недели войны составило 3195 человек, сообщила международная благотворительная организация Save the Children. Это больше, чем число детей, погибших в войнах во всем мире за год в 2019–2022 годах. Речь идет о вооруженных конфликтах больше чем в 20 странах.

Еще 33 ребенка были убиты на Западном берегу, 29 — в Израиле. Общее число погибших составляет 3195 детей. Ожидается, что оно будет расти, так как около 1 тыс. детей числятся пропавшими без вести в Газе. Ранения получили не меньше 6360 детей в Газе, 180 — на Западном Берегу, 74 — в Израиле. Больше 200 человек, в том числе детей, остаются в заложниках в секторе Газа.

Save the Children отмечает, что риск гибели детей от травм «как никогда высок». По данным ООН, треть больниц в секторе Газа не работают из-за отсутствия электроэнергии и тотальной блокады со стороны Израиля. «Врачи без границ» констатируют, что детям приходится ампутировать конечности без анестезии. Save the Children считает, что расширение наземной операции Израиля приведет к увеличению числа жертв в том числе среди детей.

О расширении операции Израиля — в материале «Ъ» «Война за кто кого».

Леонид Уварчев