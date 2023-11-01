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Коммерсантъ FM
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Госдума лишила мандатов депутатов Власова и Белоусова

Госдума на пленарном заседании в закрытом режиме приняла постановления о досрочном прекращении полномочий депутата Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду») и Василия Власова (ЛДПР), сообщил ТАСС. Причиной стало отсутствие депутатов более 30 дней на заседаниях комитета и комиссии, в которые они входили. Полномочия обоих депутатов считаются досрочно прекращенными с 1 ноября 2023 года.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Вадима Белоусова, которого отстранили из-за отсутствия на заседаниях комитета по защите конкуренции, в прошлом году Мосгорсуд заочно приговорил к десяти годам лишения свободы за взятку в 3 млрд руб. В августе 2022 года он был объявлен в розыск.

Василий Власов рассказал «Ъ», что главная претензия к нему состоит в том, что он не посещал заседания комиссии по регламенту, членом которой является. При этом сам он уверяет, что голосовал опросным листом — такая форма участия в работе комитетов и комиссий является вполне законной и была введена во время пандемии коронавируса.

Подробнее — в материале «Ъ» «Депутатам припомнили неявку».

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