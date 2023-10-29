Главные новости за выходные 28–29 октября
Израиль открыл второй из трех водопроводов, идущих в Газу. В сектор Газа из Египта въехали десять грузовиков с гумпомощью, сообщил египетский телеканал Al-Qahera News. Тем временем ЦАХАЛ предупредил жителей сектора Газа о переходе к «следующей фазе» войны. По данным The New York Times, Израиль решил воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и проводит ограниченные наземные операции. Число погибших со стороны Палестины достигло 8 тыс., в Израиле погибли 1,4 тыс. человек.
Умер актер Мэттью Перри, сыгравший роль Чендлера Бинга в сериале «Друзья».
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Каким был Мэттью Перри
На шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана взорвался метан. По последним данным, погибли 45 человек, еще одного ищут.
В Коми произошел пожар на ТТП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в районе поселка Верхнеколвинск. По предварительным данным, в пустом резервуаре произошла детонация остаточных газов. Позднее огонь перекинулся на соседний резервуар, в нем нефть была.
29 октября Минобороны России сообщило об уничтожении 36 БПЛА над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма. Над Ростовом-на-Дону система ПВО сбила беспилотник, обломки повредили кровли шести домов и один автомобиль. Утром 28 октября военное ведомство сообщило о перехвате шести БПЛА над Орловской и Тульской областями.
Россия запросила у «Хамаса» информацию о восьми людях, которые могут находиться в заложниках. Их сейчас ищут и готовы отпустить, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям «Хамаса» Муса Абу Марзук.
Жители дагестанского Хасавюрта собрались у отеля, чтобы добиться выселения якобы размещенных там постояльцев из Израиля. В Карачаево-Черкесии прошел стихийный митинг, на котором потребовали выселить из республики евреев. В столице Кабардино-Балкарии Нальчике в еврейском культурном центре произошел пожар, на его стены нанесли оскорбительную надпись. Сотни тысяч человек вышли на митинги в поддержку палестинцев в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.
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Митинги а поддержку Палестины в мире
Глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Договор действителен до конца 2024 года.
О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».