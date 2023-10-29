Главные новости за выходные 28–29 октября

По-настоящему звездной для Мэттью Перри стала роль в фильме «Девять ярдов» (2000) и его продолжении — «Девять ярдов 2» (2004), где его партнером стал Брюс Уиллис

«Уиллис — первая суперзвезда, с которой мне довелось работать. Поначалу я немного робел при мысли о том, что буду сниматься с Брюсом. Я не был уверен, что мы сработаемся, но оказалось, что Брюсу очень нравится быть смешным», — так Перри прокомментировал их совместную работу

На фото: кадр из фильма «Девять ярдов 2»

Фото: AP / Gemma La Mana