Сотни тысяч человек митинговали в поддержку палестинцев в Европе, Азии и на Ближнем Востоке

В городах Европы, Азии и Ближнего Востока в субботу, 28 октября, прошли массовые акции в поддержку палестинцев. На них вышли сотни тысяч человек.

Одни из самых многочисленных акций прошли в Лондоне (Великобритания) и Стамбуле (Турция). В первом, по оценке полиции, приняли участие 50–70 тыс. человек. В Стамбуле на митинг с участием президента Реджепа Тайипа Эрдогана пришли сотни тысяч человек. Сам господин Эрдоган оценил численность мероприятия в 1,5 млн человек.

Где еще прошли акции и сколько человек приняли в них участие (по оценкам Reuters и AFP):

в столице Малайзии Куала-Лумпуре «большая толпа демонстрантов» скандировала лозунги у здания посольства США;

«большая толпа демонстрантов» скандировала лозунги у здания посольства США; иракцы вышли на митинг в Багдаде ;

; палестинцы провели акцию в Хевроне на Западном берегу и потребовали бойкота израильской продукции;

на Западном берегу и потребовали бойкота израильской продукции; несмотря на запрет во Франции, тысячи человек вышли на митинги в разных городах, в том числе в Париже и Марселе , в столице был арестован 21 человек, выписано больше 1,3 тыс. штрафов;

и , в столице был арестован 21 человек, выписано больше 1,3 тыс. штрафов; в Веллингтоне (Новая Зеландия) тысячи людей прошли маршем к зданию парламента;

(Новая Зеландия) тысячи людей прошли маршем к зданию парламента; в Великобритании акции в поддержку палестинцев прошли не только в Лондоне, но и в Манчестере и Глазго ;

и ; в Цюрихе (Швейцария) на митинг, по данным организаторов, вышли 7 тыс. человек, в Лозанне — 2 тыс., в Женеве — 1,8 тыс., в Берне — больше 1 тыс.

(Швейцария) на митинг, по данным организаторов, вышли 7 тыс. человек, в — 2 тыс., в — 1,8 тыс., в — больше 1 тыс. акции также прошли в Копенгагене (Дания), Риме (Италия) и Стокгольме (Швеция) и в других городах мира.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет и захвата ряда территорий палестинцами. Израиль в ответ устроил блокаду анклаву и начал военную операцию, которая на этой неделе переросла в сухопутную. Агентства ООН фиксируют в секторе Газа катастрофическую ситуацию из-за дефицита еды, воды, лекарств, топлива, а также из-за непрекращающихся израильских бомбардировок. В Израиле погибли 1,4 тыс. человек, 5,4 тыс. пострадали. В секторе Газа, по последним данным, 7,3 тыс. человек были убиты, около 19 тыс. ранены.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Леонид Уварчев