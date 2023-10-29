Главные анонсы 30 октября — 5 ноября

30 октября, понедельник

Представители России и Белоруссии обсудят проект Концепции безопасности Союзного государства.

В Париже (Франция) в театре Шатле состоится церемония вручения премии «Золотой мяч» лучшему футболисту по итогам сезона-2022/23.

Южная Корея и США начнут учения авиации с привлечением порядка 130 самолетов.

В Женеве (Швейцария) начнется Неделя мира.

31 октября, вторник

Apple проведет осеннюю презентацию Scary Fast, на которой, как ожидается, будут представлены новые iMac и MacBook Pro.

1 ноября, среда

В Бакингемшире (Великобритания) стартует первый глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта.

В Москве начнется всемирная конференция российских соотечественников, на которой выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Ташкенте (Узбекистан) пройдет I Транспортный форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

2 ноября, четверг

В Москве откроется IV Всероссийский форум «Народы России».

В Грозном Висаитовский районный суд рассмотрит дело Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.

В Афинах (Греция) начнется 13-й Международный Черноморский симпозиум.

3 ноября, пятница

В Москве Басманный суд проведет прения сторон по заочному делу в отношении издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом), обвиняемого в распространении фейков о российской армии.

4 ноября, суббота

В Уфе стартует женский чемпионат России по боксу.

В Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия».

5 ноября, воскресенье

В Молдавии пройдут всеобщие выборы в местные органы власти.

В Москве на Красной площади откроется музей под открытым небом в честь военного парада 7 ноября 1941 года.