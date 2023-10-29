Главные анонсы 30 октября — 5 ноября
Важнейшие события предстоящей недели
30 октября, понедельник
Представители России и Белоруссии обсудят проект Концепции безопасности Союзного государства.
В Париже (Франция) в театре Шатле состоится церемония вручения премии «Золотой мяч» лучшему футболисту по итогам сезона-2022/23.
Южная Корея и США начнут учения авиации с привлечением порядка 130 самолетов.
В Женеве (Швейцария) начнется Неделя мира.
31 октября, вторник
Apple проведет осеннюю презентацию Scary Fast, на которой, как ожидается, будут представлены новые iMac и MacBook Pro.
1 ноября, среда
В Бакингемшире (Великобритания) стартует первый глобальный саммит по вопросам искусственного интеллекта.
В Москве начнется всемирная конференция российских соотечественников, на которой выступит министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
В Ташкенте (Узбекистан) пройдет I Транспортный форум стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
2 ноября, четверг
В Москве откроется IV Всероссийский форум «Народы России».
В Грозном Висаитовский районный суд рассмотрит дело Никиты Журавеля, обвиняемого в сожжении Корана.
В Афинах (Греция) начнется 13-й Международный Черноморский симпозиум.
3 ноября, пятница
В Москве Басманный суд проведет прения сторон по заочному делу в отношении издателя «Медиазоны» (признана иностранным агентом) Петра Верзилова (признан иностранным агентом), обвиняемого в распространении фейков о российской армии.
4 ноября, суббота
В Уфе стартует женский чемпионат России по боксу.
В Москве на ВДНХ откроется международная выставка-форум «Россия».
5 ноября, воскресенье
В Молдавии пройдут всеобщие выборы в местные органы власти.
В Москве на Красной площади откроется музей под открытым небом в честь военного парада 7 ноября 1941 года.