Обломки сбитого над Ростовом БПЛА повредили шесть домов и автомобиль

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что обломки беспилотника, сбитого над городом ранее сегодня, 29 октября, повредили кровли шести домов и один автомобиль. Никто не пострадал, добавил он.

Осколки БПЛА попали на крыши в общей сложности 18 частных домов в Первомайском районе, написал господин Логвиненко в Telegram. О поражении беспилотника системами ПВО над Ростовом-на-Дону ранее сегодня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».