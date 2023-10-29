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Коммерсантъ FM
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Обломки сбитого над Ростовом БПЛА повредили шесть домов и автомобиль

Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко заявил, что обломки беспилотника, сбитого над городом ранее сегодня, 29 октября, повредили кровли шести домов и один автомобиль. Никто не пострадал, добавил он.

Осколки БПЛА попали на крыши в общей сложности 18 частных домов в Первомайском районе, написал господин Логвиненко в Telegram. О поражении беспилотника системами ПВО над Ростовом-на-Дону ранее сегодня сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

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