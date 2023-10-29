Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Коми загорелся второй резервуар с нефтью на объекте ЛУКОЙЛа

Огонь с загоревшегося на объекте ЛУКОЙЛа пустого резервуара в Усинском районе Коми перекинулся на соседний, заполненный нефтью. Об этом сообщила министр природных ресурсов Коми Екатерина Киселевич.

«Ситуация осложнилась. Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от 5–7 метров»,— сообщила министр природных ресурсов в Telegram. По ее словам, угрозы для нефтепровода нет, поскольку он находится под землей.

Пожар произошел на ТТП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в районе поселка Верхнеколвинск. По предварительным данным, в пустом резервуаре произошла детонация остаточных газов, после чего начался пожар. Погиб один сотрудник компании «Эколайф», которая проводила работы на объекте. Пострадали еще двое рабочих.

В ЛУКОЙЛе заявили, что причиной происшедшего стало нарушение правил техники безопасности. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ (ст. 216 УК РФ).

Анастасия Ларина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...