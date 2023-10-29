Израиль открыл второй из трех водопроводов, идущих в Газу

Израиль в субботу, 28 октября, вновь открыл второй из трех водопроводов, которые снабжают водой Сектор Газа, сообщил координатор правительственной деятельности на этих территориях (COGAT, подразделение Министерства обороны Израиля, ответственное за реализацию государственной политики на территориях Иудеи и Самарии). По его данным, теперь в общей сложности около 28,5 млн л воды в день могут поступать на территорию, контролируемую «Хамасом».

Как пишет The Times of Israel, 28,5 млн л — примерно половина от того количества воды, которое Израиль проставлял до войны.

15 октября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил CNN, что израильские чиновники сообщили ему о возобновлении подачи воды на юг Газы. Тогда запустили только один водопровод.

Израиль прекратил поставлять в сектор Газа воду в ночь на 12 октября. Поставки продовольствия и энергии в регион прекратились с 9 октября, когда глава Минобороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа. Так Израиль ответил на нападение палестинского движения «Хамас».

О конфликте в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Анастасия Ларина