Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Хамас» заявил о готовности отпустить восьмерых заложников по запросу России

Россия запросила у «Хамаса» информацию о восьми людях, которые могут находиться в заложниках. Их сейчас ищут и готовы отпустить, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям «Хамаса» Муса Абу Марзук.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга»,— сказал «РИА Новости» господин Марзук.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» идет с 7 октября. По данным Израиля, в секторе Газа находится более 220 заложников. Пока при посредничестве Катара и Египта уже освободили только четырех. 26 октября Москву посетил член политбюро «Хамаса» Абу Марзук и провел переговоры с российскими дипломатами. МИД Израиля осудил его визит.

О развитии событий — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...