«Хамас» заявил о готовности отпустить восьмерых заложников по запросу России

Россия запросила у «Хамаса» информацию о восьми людях, которые могут находиться в заложниках. Их сейчас ищут и готовы отпустить, заявил член политбюро и глава отдела по внешним связям «Хамаса» Муса Абу Марзук.

«От российской стороны, через МИД, мы получили список граждан, которые имеют двойное гражданство. Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга»,— сказал «РИА Новости» господин Марзук.

Война Израиля и палестинского движения «Хамас» идет с 7 октября. По данным Израиля, в секторе Газа находится более 220 заложников. Пока при посредничестве Катара и Египта уже освободили только четырех. 26 октября Москву посетил член политбюро «Хамаса» Абу Марзук и провел переговоры с российскими дипломатами. МИД Израиля осудил его визит.

О развитии событий — в материале «Ъ FM» «Израильская армия расчищает пространство для маневра».

Лаура Кеффер