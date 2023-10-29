TMZ: умер актер Мэттью Перри

Актер Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет, сообщили источники TMZ. Его тело было найдено в джакузи в одном из домов в Лос-Анджелесе. Артист прежде всего известен ролью в сериале «Друзья».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlo Allegri/File Photo, Reuters Фото: Carlo Allegri/File Photo, Reuters

По данным TMZ, актер утонул. Спасатели прибыли на место на вызов об остановке сердца. Как отмечает издание, на месте происшествия не было обнаружено наркотиков. Утверждается, что речь не идет о преступлении. Господин Перри много лет страдал от алкогольной и наркотической зависимости. В 2018 году он перенес операцию из-за разрыва толстой кишки вследствие приема наркотического препарата.

Мэттью Перри родился в Уильямстауне (штат Массачусетс, США), вырос в Оттаве (Канада). Сыграл роль Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья» (1994–2004, 2021). Также играл в фильме «Поспешишь — людей насмешишь» (1997), «Танго втроем» (1999), «Триумф: история Рона Кларка» (2006), «Беспомощный» (2007), в двух частях фильма «Девять ярдов» (2000, 2003). Номинант на премии «Эмми» («Друзья», «Западное крыло», «Триумф: история Рона Кларка») и «Золотой глобус («Триумф: история Рона Кларка»).

Леонид Уварчев