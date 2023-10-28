Минобороны сообщило о перехвате шести БПЛА над Орловской и Тульской областями

Минобороны сообщило, что ночью была пресечена атака БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. По данным ведомства, дежурные силы ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над территорией Орловской области и еще два — над Тульской областью.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении беспилотников украинских военных. Вчера, 27 октября, военное ведомство сообщило о двух БПЛА, перехваченных средствами ПВО в Курской области. Один из беспилотников перехватили в районе населенного пункта Курчатов, где расположена Курская АЭС. Никто не пострадал. Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал граждан не публиковать в соцсетях фото и видео объектов системы ПВО.

Подробнее об атаке БПЛА — в материале «Ъ» «Беспилотники слетелись на АЭС».

Лаура Кеффер