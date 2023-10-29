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Коммерсантъ FM
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обновлено 14:13

В Коми на объекте ЛУКОЙЛа загорелся резервуар с нефтью

В Усинском районе Республики Коми на объекте ЛУКОЙЛа ТТП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» в районе поселка Верхнеколвинск загорелся резервуар с нефтью. По предварительным данным, погиб один и пострадали двое сотрудников компании «Эколайф», которая проводила работы на объекте, сообщила пресс-служба ЛУКОЙЛа.

В компании заявили, что предполагаемой причиной произошедшего стало нарушение правил техники безопасности.

Управление МЧС по Республике Коми сообщило ТАСС, что тушением пожара занимается 51 человек. В ведомстве уточнили, что возгорание началось в 11:30 мск в резервуаре РВС-5000. Помимо пожарных к тушению возгорания привлечены 18 единиц спецтехники, сообщила пресс-служба.

Глава Минприроды Коми Екатерина Киселевич в своем Telegram-канале заявила, что возгоранию предшествовал взрыв. Позднее она сообщила, что загоревшийся резервуар был пуст, утечки и угрозы загрязнения нет. Предположительно произошла детонация остаточных газов, работа дожимной насосной станции восстановлена, добавила она.

Эрдни Кагалтынов

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