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Коммерсантъ FM
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«Нафтогаз»: Украина не будет продлевать договор о транзите газа РФ в Европу

Глава украинской компании «Нафтогаз» Алексей Чернышев в интервью украинской службе «Радио Свобода» (признана иностранным агентом) заявил, что Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа через свою территорию в Европу. Договор действителен до конца 2024 года.

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

«Я еще раз хочу подчеркнуть, что мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится — транзит остановится»,— сказал он, отвечая на вопрос о судьбе контракта после начала 2024 года. Алексей Чернышев отметил, что компания готова «в любой момент» расторгнуть договор досрочно, но в этом случае страны Европы лишатся российского газа.

«Совершенно не существует других причин, но мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме. Особенно страны, не имеющие выхода к морям»,— сказал господин Чернышев, отметив, что отказ от досрочного расторжения договора не связан со страхом судебных исков от «Газпрома».

«Газпром» и «Нафтогаз» заключили пятилетний контракт в 2019 году. Условия соглашения предполагают, что российская компания должна передать транзитом через территорию Украины 225 млрд куб. м газа за весь период. Украинская транзитная ветка — маршрут, по которому российский газ может попасть в страны Западной и Центральной Европы.

«Газпром» сегодня утром сообщил, что подает газ через Украину в объеме 40,3 млн куб. м.

Полина Мотызлевская

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