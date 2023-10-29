Над Черным морем и Крымом уничтожено 36 беспилотников

Средства противовоздушной обороны РФ уничтожили 36 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря и северо-западной частью Крыма, сообщило Минобороны России. Атака была пресечена в ночь на 29 октября.

В сообщении Минобороны в Telegram не приводятся другие подробности. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Российские регионы часто подвергаются обстрелам на фоне военной операции на Украине. Накануне, 28 октября, над Орловской и Тульской областями было перехвачено шесть БПЛА. 26 октября один украинский беспилотник врезался в склад ядерных отходов Курской АЭС, сообщали российские власти.

Леонид Уварчев