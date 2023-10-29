Глава Дагестана призвал жителей не верить провокациям из-за событий в Газе

Глава Дагестана Сергей Меликов осудил акции протеста против прибытия в республику беженцев из Израиля, состоявшиеся вечером субботы в Махачкале и Хасавюрте. Поводом для них послужила фейковая информация зарубежных Telegram-каналов, считает он.

В Хасавюрте поздно вечером 28 октября несколько сотен человек собрались у отеля «Фламинго», чтобы добиться выселения якобы размещенных там израильских евреев. Полицейские разъяснили лидерам митингующих, что никаких беженцев в отеле нет, и позволили им лично убедиться в этом, после чего толпа разошлась. В Махачкале несколько десятков молодых людей собрались вечером на главной площади и скандировали лозунги, возвеличивающие Аллаха. В соцсетях продолжают распространяться призывы «проверить гостиницы» в городах Дагестана и «сплоченно встретить» в аэропорту прибывающих из Израиля «непрошеных гостей».

«В это непростое для всех нас время происходящим пытаются воспользоваться те, кто наши чувства не разделяет, а лишь пытается извлечь выгоду — раскачать обстановку в нашей стране,— написал в своем Telegram-канале Сергей Меликов.— События субботнего вечера в Махачкале и Хасавюрте — яркий тому пример». Господин Меликов также отметил оперативную и профессиональную работу сотрудников регионального МВД и муниципальных властей.

«Наши молитвы сегодня с народом Палестины,— заключил он.— За каждой тягостью, несомненно, наступает облегчение. Так было всегда, будет и сегодня!»

Республиканское МВД разъяснило также в своем Telegram-канале, что распространяемая в сети информация о задержании автомашин с наклеенными флагами Палестины не соответствует действительности. «Владельцы автомашин могут наносить на свои транспортные средства любую символику с учетом соблюдения действующего законодательства и чувств верующих»,— пояснили в ведомстве.

Юлия Рыбина, Махачкала