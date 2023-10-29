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Коммерсантъ FM
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В Нальчике горел еврейский центр, на его стенах оставили оскорбительную надпись

В строящемся в столице Кабардино-Балкарии еврейском культурном центре произошел пожар. Фото обгоревшего здания, на котором видна оскорбительная надпись, опубликовал местный Telegram-канал «ЧП / Нальчик».

По предварительной информации, никто не пострадал, на стенах осталась копоть от дымившей резины — как сообщает канал, неизвестные подожгли автомобильные покрышки и забросили их внутрь здания. Никто из официальных лиц ситуацию пока не прокомментировал. В МВД республики также от комментариев воздержались. Связаться с руководством еврейской общины также не удалось. Указанные на сайте общины телефоны не отвечают.

За два дня до пожара в Нальчике появилась петиция, зарегистрированная на сайте Change.org, с требованием запретить строительство культурного центра евреев в КБР. На данный момент ее подписали 679 человек. Текст петиции размещен еще на одном ресурсе за подписью «коренной народ Кабардино-Балкарской республики».

В Карачаево-Черкесии накануне прошел стихийный митинг, в котором принимали участие в основном женщины. Они потребовали выселить из республики живущих здесь много лет евреев. К митингующим вышел сотрудник администрации, который пытался объяснить женщинам, которые его окружили, что законных оснований кого-то выселять у властей нет. Координационный центр мусульман Северного Кавказа заявил, что «малочисленные акции» и отдельные высказывания в интернете, которые пытаются выдать за «мнение народа», «противоречат духу исламской религии и традициям народов Северного Кавказа».

К 15 часам воскресенья глава КБР Казбек Коков в своем Telegram-канале разместил обращение, в котором пожаловался на «масштабную информационную атаку» со стороны иностранных экстремистских ресурсов, направленную в данном случае «на регионы Северного Кавказа». По его словам, провокаторы вводят людей в заблуждение, «разжигая межрелигиозную и межнациональную рознь», чтобы «спровоцировать людей на необдуманные действия или преступления». Пожар и митинг он не комментировал.

Ранее сегодня глава Дагестана Сергей Меликов также рассказал о фейковой информации зарубежных Telegram-каналов, из-за которой, по его мнению, жители республики вышли на акции протеста. В Хасавюрте поздно вечером 28 октября несколько сотен человек собрались у отеля «Фламинго», чтобы добиться выселения якобы размещенных там израильских евреев.

Александра Ларинцева, Пятигорск

Фотогалерея

Как сотни тысяч человек митинговали в поддержку палестинцев в Европе, Азии и на Ближнем Востоке

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Митинг на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

Митинг на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

Фото: Andres Kudacki / AP

Акция в поддержку Палестины во французском Марселе

Акция в поддержку Палестины во французском Марселе

Фото: Daniel Cole / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре

Демонстрация в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре

Фото: Reuters / Hasnoor Hussain

Митинг в поддержку палестинцев в Багдаде

Митинг в поддержку палестинцев в Багдаде

Фото: Reuters / Alaa al-Marjani

Митинг в Лондоне

Митинг в Лондоне

Фото: Reuters / Susannah Ireland

Демонстрация в поддержку Палестины в Копенгагене

Демонстрация в поддержку Палестины в Копенгагене

Фото: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Стамбуле

Демонстрация в поддержку Палестины в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстрация в поддержку палестинцев в Цюрихе

Демонстрация в поддержку палестинцев в Цюрихе

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Акция в поддержку палестинцев в Риме

Акция в поддержку палестинцев в Риме

Фото: Andrew Medichini / AP

Демонстрация в Бейруте

Демонстрация в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Берлине

Демонстрация в поддержку Палестины в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP

Митинг в Нью-Дели

Митинг в Нью-Дели

Фото: Altaf Qadri / AP

Демонстрация в Джакарте

Демонстрация в Джакарте

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Акция в поддержку Палестины в Стокгольме

Акция в поддержку Палестины в Стокгольме

Фото: Reuters

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Митинг на Бруклинском мосту в Нью-Йорке

Фото: Andres Kudacki / AP

Акция в поддержку Палестины во французском Марселе

Фото: Daniel Cole / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Куала-Лумпуре

Фото: Reuters / Hasnoor Hussain

Митинг в поддержку палестинцев в Багдаде

Фото: Reuters / Alaa al-Marjani

Митинг в Лондоне

Фото: Reuters / Susannah Ireland

Демонстрация в поддержку Палестины в Копенгагене

Фото: Emil Nicolai Helms / Ritzau Scanpix / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Стамбуле

Фото: Emrah Gurel / AP

Демонстрация в поддержку палестинцев в Цюрихе

Фото: Michael Buholzer / Keystone / AP

Акция в поддержку палестинцев в Риме

Фото: Andrew Medichini / AP

Демонстрация в Бейруте

Фото: Bilal Hussein / AP

Демонстрация в поддержку Палестины в Берлине

Фото: Markus Schreiber / AP

Митинг в Нью-Дели

Фото: Altaf Qadri / AP

Демонстрация в Джакарте

Фото: Achmad Ibrahim / AP

Акция в поддержку Палестины в Стокгольме

Фото: Reuters

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