Минобороны России планирует создать безэкипажные танковые подразделения
В армии России должны появиться безэкипажные танковые подразделения, заявил заместитель министра обороны генерал Юнус-Бек Евкуров.
«У нас должны появиться безэкипажные танковые подразделения — это то, что мы сейчас апробировали на полигоне»,— сказал генерал Евкуров в интервью телеканалу «Звезда», комментируя проведение в сентябре-октябре учений «Центр-2026».
Замглавы Минобороны отметил, что роботизированная техника управляется, ведет огонь и поражает цели наравне с обычными машинами, при этом ключевая цель инноваций — сохранение жизни военнослужащих.
«Все, что касается безэкипажности, роботов, это, во-первых, возможность уберечь личный состав. Во-вторых, это развитие технологий, над которыми мы довольно давно работаем»,— добавил он.
В армейской практике также планируется задействовать машины прикрытия и наземные роботизированные комплексы для разведки, эвакуации, минирования и разминирования.