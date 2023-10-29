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Коммерсантъ FM
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ЦАХАЛ предупредил жителей сектора Газа о переходе к «следующей фазе» войны

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Дэниэль Хагари заявил о срочности переселения гражданских жителей сектора Газы из северных районов в южные. По его словам, переселение мирных жителей необходимо, поскольку израильские военные переходят к «следующей фазе» войны.

«Гражданские лица на севере Газы, в городе Газа должны временно переехать к югу от Вади-Газа в более безопасный район, где они смогут получить воду, еду и лекарства»,— сказал он в видеообращении, опубликованном на странице ЦАХАЛа в соцсети X (ранее Twitter). Он также отметил, что США и Египет расширят свою гуманитарную помощь в секторе Газа. Других подробностей он не привел.

27 октября Израиль ввел сухопутные силы на территорию сектора Газа. Палестинская группировка «Хамас» в ответ объявила о начале наземной операции в регионе. ЦАХАЛ отрицает полноценную наземную операцию в секторе Газа, называя это «расширением» операции. 28 октября ЦАХАЛ заявил об ударах по 150 объектам на севере сектора Газа, включая подземные туннели и другую инфраструктуру, принадлежащую «Хамасу». Сообщалось и о ликвидации нескольких хамасовцев. Среди них — командующие военно-морскими силами и воздушными формированиями «Хамаса».

О текущей ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

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