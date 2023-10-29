NYT: Израиль отказался от вторжения в Газу в пользу ограниченных операций

Израиль решил воздержаться от полномасштабного вторжения в сектор Газа и проводит ограниченные наземные операции, по крайней мере — на начальном этапе ввода войск в анклав. Это соответствует рекомендациям, которые министр обороны США Ллойд Остин адресовал своим израильским коллегам в последние дни, сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников.

При этом представитель администрации президента США Джо Байдена заявил NYT, что вывод о том, как поведет себя Израиль, сделать трудно, особенно с учетом усиления авиаударов и расширения наземного вторжения в Газу в последние три дня.

Собеседники издания заявили, что по состоянию на 28 октября вторжение сухопутных войск Израиля в Газу имеет менее масштабный характер, чем это описывалось в планах, представленных израильскими военными господину Остину.

Как сообщает NYT, первоначальные планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛа) вызывали обеспокоенность у США, потому что в них отсутствовали достижимые военные цели и ЦАХАЛ еще не был готов к полномасштабному вторжению.

Один из источников издания заявил, что Израиль внес изменения в план вторжения в Газу после разговора израильского и американского министров обороны. Однако собеседник подчеркнул, что США не указывали Израилю, как поступать, и Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают наземное вторжение.

27 октября Израиль ввел сухопутные силы на территорию сектора Газа. Палестинская группировка «Хамас» в ответ объявила о начале наземной операции в регионе. ЦАХАЛ отрицает полноценную наземную операцию в секторе Газа, называя это расширением операции. 28 октября ЦАХАЛ заявил об ударах по 150 объектам на севере сектора Газа, включая подземные туннели и другую инфраструктуру, принадлежащую «Хамасу». Сообщалось и о ликвидации нескольких хамасовцев. Среди них — командующие военно-морскими силами и воздушными формированиями «Хамаса».

О текущей ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Эрдни Кагалтынов