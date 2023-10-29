В сектор Газа из Египта въехали 10 грузовиков с гумпомощью

Колонна из десяти грузовиков с гуманитарной помощью въехала через КПП «Рафах» из Египта в сектор Газа. В ближайшее время в анклав въедут еще 30 грузовиков с гумпомощью, сообщил со ссылкой на своего корреспондента египетский телеканал Al-Qahera News в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной).

Телеканал сообщил, что сегодня, 29 октября, в египетский аэропорт Эль-Ариш прибыли самолеты с гуманитарной помощью для жителей сектора Газа из Кувейта и Франции.

В последний раз о проезде грузовиков с гумпомощью в сектор Газа сообщалось 24 октября. Тогда через КПП «Рафах» проехали восемь грузовиков. 22 октября через КПП «Рафах» проехало около 19 грузовиков за сутки. Днем ранее, 21 октября, через КПП проехали первые 20 грузовиков.

Ранее сегодня, 29 октября, Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) сообщило, что на склады и распределительные центры организации в секторе Газа ворвались тысячи людей, которые забирали муку и предметы первой необходимости. В БАПОР заявили о провале действующей системы отправки гумпомощи.

О ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Эрдни Кагалтынов