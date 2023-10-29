Число погибших в секторе Газа превысило 8 тыс. человек, половина из них — дети

В секторе Газа в ходе войны «Хамаса» и Израиля погибли не меньше 8 тыс. человек, сообщило министерство здравоохранения в анклаве агентству AFP. Половина из погибших — это дети. По данным на утро субботы, 28 октября, было убито 7,7 тыс. человек.

Минздрав не уточнил число пострадавших, на 28 октября оно оценивалось в 19,7 тыс. человек. Еще больше 100 палестинцев погибли на Западном берегу, больше 2 тыс. пострадали. В Израиле с начала конфликта погибли 1,4 тыс. человек, 5,4 тыс. были ранены.

Война Израиля и «Хамаса» длится с 7 октября. Она началась с обстрела израильской территории сотнями ракет и захвата ряда территорий палестинцами. Израиль в ответ устроил блокаду анклава и начал военную операцию, которая на этой неделе переросла в сухопутную. Агентства ООН фиксируют в секторе Газа катастрофическую ситуацию из-за дефицита еды, воды, лекарств, топлива, а также из-за непрекращающихся израильских бомбардировок.

О ситуации в регионе — в материале «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Леонид Уварчев