11 шахтеров погибли при взрыве в шахте в Карагандинской области Казахстана

Не меньше 11 человек стали жертвами аварии на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана. 18 шахтеров пострадали. На момент аварии под землей находились 252 человека, на поверхность выведены 205 из них.

Число погибших привел аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев. По предварительной информации, причиной аварии стал взрыв метана в лаве (подземная очистная выработка), сообщила пресс-служба компании «Арселормиттал темиртау».

На месте работают 40 спасателей, задействовано 10 единиц техники. На месте также находятся аким Карагандинской области, гендиректор АО «АрселорМиттал Темиртау», первый заместитель Генпрокурора, региональный прокурор, правоохранительные органы.

В середине августа произошла авария на шахте «Казахстанская» компании «Арселормиттал темиртау» в Карагандинской области. Из-за возгорания конвейерной ленты погибли пять человек, еще 13 пострадали. В конце августа произошел пожар на другой шахте компании «Арселормиттал темиртау» — «Саранской». Никто не пострадал.

Леонид Уварчев