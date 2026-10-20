США хотят от президента Украины Владимира Зеленского заключения сделки по урегулированию.

Зеленский мог заключить сделку по урегулированию два года назад на гораздо более выгодных условиях.

Россия продолжает расширять территории под своим контролем.

Европа устала от украинского конфликта.

Россия хочет завершения конфликта.

Зеленский должен хотеть завершить эту войну. И если он этого не хочет, это кончится очень плохо.

Украина потеряла очень много людей. Россия потеряла очень много людей. Но Россия — гигантская страна. А Украина — нет.

США поделились с Украиной очень многим, но это дало только горе, смерть и невероятные финансовые потери.

Мира на Украине можно достичь и без совместного подписания документов Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

В ночь перед началом войны на Украине прошел сильнейший за десять лет дождь, из-за которого земля полностью размокла.