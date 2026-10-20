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Выпуск газеты №194«Ъ» Газета
МирКонфликты

«Украина должна хотеть заключить соглашение»

Трамп предупредил Киев о последствиях при отказе от мирного урегулирования
Накануне визита своего спецпосланника Стива Уиткоффа в Россию президент США Дональд Трамп сделал несколько заявлений о конфликте на Украине. Ожидается, что господин Уиткофф посетит Санкт-Петербург, где поделится с президентом России Владимиром Путиным результатами переговоров между США, Украиной и Европой в Осло. Главные из заявлений американского президента — в подборке «Ъ».

Kevin Lamarque / Reuters

  • США хотят от президента Украины Владимира Зеленского заключения сделки по урегулированию.

  • Зеленский мог заключить сделку по урегулированию два года назад на гораздо более выгодных условиях.

  • Россия продолжает расширять территории под своим контролем.

  • Европа устала от украинского конфликта.

  • Россия хочет завершения конфликта.

  • Зеленский должен хотеть завершить эту войну. И если он этого не хочет, это кончится очень плохо.

  • Украина потеряла очень много людей. Россия потеряла очень много людей. Но Россия — гигантская страна. А Украина — нет.

  • США поделились с Украиной очень многим, но это дало только горе, смерть и невероятные финансовые потери.

  • Мира на Украине можно достичь и без совместного подписания документов Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

  • В ночь перед началом войны на Украине прошел сильнейший за десять лет дождь, из-за которого земля полностью размокла.

  • Попросил Путина освободить осужденного в России наемника ВСУ Хаббарда.

Дональд Трамп
США. Отношения с Украиной
Обмены заключенными
США. Отношения с Россией