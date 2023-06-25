«Планов по возобновлению бизнеса в России нет»

События в автобизнесе и в жизни рядовых автовладельцев после ввода войск России на Украину.

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На Украине в список «спонсоров войны» попала китайская Geely. Официальные дилеры «Москвича» появятся еще в 31 городе в России. Honda не намерена возобновлять бизнес в России, так пресс-служба компании отреагировала на то, что в Санкт-Петербурге открылся дилерский центра Honda. Бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сменила название на AGR Automotive Group. Импорт новых автомобилей в РФ продолжает активно расти, поставки из Китая в денежном выражении бьют рекорды.

День 487-й. 25 июня. Воскресенье

25.06.2023 12:30

В администрации Липецкой области сообщили о «точечных» повреждениях дорожного полотна в регионе из-за движения военной техники во время мятежа ЧВК «Вагнер». Восстановить разрушенное дорожное покрытие власти региона обещают к вечеру 26 июня.

25.06.2023 10:27

Мэр Ростова-на-Дону сообщил, что техника ЧВК «Вагнер» повредила более 10 тыс. квадратных метров дорожного полотна. На ремонт дорог, по его словам, уйдет два дня.

25.06.2023 01:25

На трассах сняты все ограничения, которые вводились из-за вооруженного мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

День 486-й. 24 июня. Суббота

24.06.2023 13:34

Импорт новых автомобилей в Россию вырос почти в пять раз, причем в сравнении с 2020 годом. Всего за пять месяцев с начала 2023 года в страну ввезли более 170 тыс. автомобилей. Две трети из них — китайские. В то же время доля машин европейских, корейских и японских марок на рынке сократилась.

24.06.2023 12:20

В Подмосковье из-за вооруженного мятежа частной военной компании «Вагнер» частично перекрыты трассы «Дон», «Урал» и «Крым». Ранее сообщалось, что перекрыты северный проезд к Ростову-на-Дону и дороги к административным границам с ДНР и ЛНР; на трассе М-4 «Дон» закрыто движение с 464 по 777 км; транзитный проезд на трассе М-4 в Тульской области приостановлен; на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области образовались многокилометровые пробки; трасса М-4 была перекрыта на границе Липецкой и Воронежской областей. Движение по трассе М-4 «Дон» было перекрыто на выезде из Ростова-на-Дону в сторону Аксая в районе двух часов ночи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

День 485-й. 23 июня. Пятница

23.06.2023 20:57

Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список «международных спонсоров войны» китайскую автомобильную компанию Zhejiang Geely Holding Group, которая владеет брендом Geely Auto. «Пока большинство производителей автомобилей из Европы, Японии и Кореи прекращают продажи на российском рынке... китайская компания Geely продолжает платить налоги в бюджет России»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

23.06.2023 10:13

Вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о планах собрать заявки на статус официального дилера автомобиля «Москвич» еще в 31 городе в России. Таким образом, количество городов, где продаются эти автомобили увеличится до 56. «Дилерская сеть продолжает расти, чтобы еще больше жителей по всей стране могли познакомиться и приобрести московский автомобиль»,— отметил Максим Ликсутов.

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День 484-й. 22 июня. Четверг

22.06.2023 16:31

Бензин АИ-92 обновил ценовой рекорд августа 2021 года.

22.06.2023 14:21

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что стране нужно налаживать производство на мощностях в России, пустующих после ухода оттуда производителей из недружественных стран.

22.06.2023 11:35

Honda не намерена возобновлять бизнес в России, сообщила пресс-служба компании. Так в концерне отреагировали на открытие в Санкт-Петербурге дилерского центра, куда по параллельному импорту из Китая будут завозить автомобили Honda. Компания напомнила, что поставки были приостановлены в марте 2022 года. Бизнес в РФ остается закрытым и «ситуация не изменилась». «Планов по возобновлению бизнеса в России нет, поэтому там нет официальных дилеров или дистрибьюторов»,— сообщила пресс-служба Honda.

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22.06.2023 10:01

Движение легкового транспорта и автобусов через Крымский мост осуществляется в штатном режиме.

22.06.2023 07:42

Чонгарский мост между Херсонской областью и Крымом поврежден при обстрелах. Утверждается, что произошел обстрел с украинской стороны. Движение между регионами организовано по резервному маршруту.

День 483-й. 21 июня. Среда

21.06.2023 17:12

Бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сменила название на AGR Automotive Group в рамках полномасштабного ребрендинга компании. Ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля и визуальной идентификации, а также дилерской сети, насчитывающей более 400 предприятий.

21.06.2023 15:34

Продажи автомобилей в ЕС растут десятый месяц подряд. В мае они увеличились на 18,5%.

21.06.2023 15:01

В Санкт-Петербурге открылся дилерский центра Honda. Поставки автомобилей наладила компания «Мотор-плейс». На начальных этапах планируется продавать более 20 машин в месяц. Обслуживать автомобиль и получать гарантийную поддержку можно у любого дилера Honda на территории России.

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21.06.2023 11:52

Концерн «АвтоВАЗ» закрыл сделку по покупке РН-банка альянса Renault-Nissan. Сумма сделки не приводится.

День 482-й. 20 июня. Вторник

20.06.2023 20:52

Импорт новых автомобилей в РФ продолжает активно расти на фоне ограниченного предложения машин на рынке. За январь—май общий ввоз новых легковых машин вырос в 4,8 раза по сравнению с таким же периодом докризисного 2021 года. Поставки из Китая в денежном выражении бьют рекорды, достигая почти $1 млрд в месяц.

20.06.2023 18:42

Таможня Литвы решила ужесточить порядок грузового транзита товаров через территорию России и Белоруссии. Ограничения вступят в силу в начале июля и коснутся 57 групп товаров.

20.06.2023 09:13

Импорт автомобилей из Китая в Россию за январь-май вырос почти в три раза год к году, заявил врио главы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

Наращивать импорт из КНР Россия начала на фоне ухода из страны европейских компаний. «Я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 млн человек»,— утверждает господин Давыдов.

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День 481-й. 19 июня. Понедельник

19.06.2023 20:39

Российские и белорусские автомобилисты смогут оформлять единый полис ОСАГО. Такая страховка будет действовать на территории сразу двух государств. Добавить опцию водители вправе по желанию при покупке обычного полиса страхования автогражданской ответственности.

19.06.2023 15:00

В 2023 году повышение стоимости проезда по платным дорогам в России будет точечным, заявил заместитель председателя правления «Автодора» Константин Макиев. Точную сумму он не назвал, но уточнил, что окончательное решение по этой теме примут в июле.

19.06.2023 11:07

Под Симферополем внедорожник врезался в дорожное ограждение и загорелся после взрыва газового оборудования. В машине находились помощник вице-премьера Запорожской области по экономическому развитию Владимир Епифанов, а также его секретарь и охранник.

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