В Ростовской области перекрыто движение по трассе М-4

Движение по трассе М-4 «Дон» перекрыто на выезде из Ростова-на-Дону в сторону Аксая, передает ТАСС. Транспортный поток направляют обратно в город. Наблюдается усиление на постах полиции.

В Ростовской области, по информации местных СМИ, объявлен план «Крепость». Решение было принято на фоне сообщений основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина, в которых тот обвиняет Минобороны в ударе по лагерю ЧВК и говорит, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Издание 161.ru опубликовало фотографии работы правоохранительных органов на улицах Ростова-на-Дону. В городе замечен БТР.

Минобороны назвало сообщения Евгения Пригожина «информационной провокацией» и отвергло обвинения в ударах по позициям ЧВК. ФСБ возбудила в отношении основателя ЧВК «Вагнер» уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу. Спецслужба призвала бойцов компании задержать господина Пригожина. Генпрокуратура заявила, что предпринимателю грозит от 12 до 20 лет лишения свободы. Президент Владимир Путин проинформирован о ситуации, сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Леонид Уварчев