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Коммерсантъ FM
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Бензин АИ-92 обновил ценовой рекорд августа 2021 года

Цена бензина марки АИ-92 для европейской части России выросла до 58 548 руб. за 1 т, на 2,25%. Это следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи. Ранее рекордный показатель стоимости АИ-92 был зафиксирован в августе 2021 года, отмечает ТАСС. Оптовые цены на бензин в июне почти ежедневно обновляют абсолютные рекорды.

Цена бензина АИ-95 поднялась до 66 589 руб. за 1 т, на 1,31%. Стоимость летнего дизельного топлива выросла до 51 584 руб. за 1 т, на 0,52%. Цена мазута опустилась до 16 416 руб. за 1 т, на 0,28%.

В начале июня АИ-92 дорожал до максимума с октября 2021 года, а АИ-95 обновил свой ценовой исторический максимум. Стоимость топлива растет с апреля из-за нехватки предложения, а также планов правительства по сокращению демпфера.

Сейчас российские нефтекомпании стали постепенно увеличивать производство топлива в связи с завершением ремонтных работ на нефтеперерабатывающих заводах.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Топливненькая пошла».

Мария Федотова

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