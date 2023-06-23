Дилеры «Москвича» появятся еще в 31 городе России

Вице-мэр Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал о планах собрать заявки на статус официального дилера автомобиля «Москвич» еще в 31 городе в России. Таким образом, количество городов, где продаются эти автомобили увеличится до 56.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Ликсутов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Максим Ликсутов

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Автомобили "Москвич" можно будет купить еще в 31 городе России в этом году. С 23 июня по 14 июля 2023 года будет открыт прием заявок на получение статуса официального дилера по продажам и техобслуживанию автомобилей "Москвич"»,— рассказал господин Ликсутов ТАСС.

В 2023 году дилерские центры «Москвич» появятся, в частности, в Архангельске, Барнауле, Грозном, Иркутске, Калининграде, а также Новороссийске и Сургуте. Дополнительные дилерские центры откроют также в Красноярске, Новосибирске и Ростове-на-Дону. Всего в рамках первого этапа формирования дилерской сети были открыты 55 точек продаж и обслуживания автомобилей в 25 городах.

«Дилерская сеть продолжает расти, чтобы еще больше жителей по всей стране могли познакомиться и приобрести московский автомобиль»,— отметил Максим Ликсутов. Он также подчеркнул, что с момента перезапуска производства в мае прошлого года автомобили «Москвич» стали неотъемлемой частью транспортной системы многих городов России.

В мае 2022 года под контроль Москвы перешел экс-завод «Рено Россия». На его площадке был запущен автозавод «Москвич». Сейчас в линейке бренда есть только одна модель — кроссовер «Москвич-3» с бензиновым двигателем внутреннего сгорания и электрокар «Москвич-3е». 4 апреля завод представил модель «Москвич-6». Запустить серийное производство автомобилей планируют в июле-августе текущего года.

Милена Костерева