В Подмосковье частично перекрыты трассы «Дон», «Урал» и «Крым»

Минтранс Московской области сообщил в Telegram, что ограничено движение на мостах через реку Оку. Частично перекрыты трассы «Дон», «Урал» и «Крым».

Перекрытия действуют:

на 118-м километре трассы М-4 «Дон»,

на 115-м километре трассы М-5 «Урал»,

на 103-м километре трассы М-2 «Крым».

До этого сообщалось, что перекрыто движение по Симферопольскому шоссе через мост в районе Серпухова.

Также перекрыта трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей, закрыты северный проезд к Ростову-на-Дону и дороги к административным границам с ДНР и ЛНР. В Москве, Воронежской и Московской областях действует режим контртеррористической операции.

Ограничения в регионах вводят после того, как вчера, 23 июня, основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». ФСБ возбудила уголовное дело. Утром господин Пригожин заявил, что ЧВК «Вагнер» взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону.

Лаура Кеффер