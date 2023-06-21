Бывшая «дочка» Volkswagen в России сменила название

Бывшая российская дочерняя компания автоконцерна Volkswagen сообщила о смене названия на AGR Automotive Group. Решение принято в рамках полномасштабного ребрендинга компании.

«Смена названия стала первым шагом в рамках трансформации и перезапуска бизнеса после перехода активов новому собственнику»,— говорится в пресс-релизе компании (есть в распоряжении «Ъ»).

Как уточнили в пресс-службе, ребрендинг коснется фирменного корпоративного стиля и визуальной идентификации, а также дилерской сети, насчитывающей более 400 предприятий.

Компания AGR Automotive Group занимается продажей автомобилей и деталей. В числе активов компании — завод по производству двигателей в Калуге, склад запчастей и аксессуаров в Чехове и бизнес в сфере финансовых услуг.

Volkswagen принял решение о приостановке производства в России после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. В мае автоконцерн сообщил о продаже своей доли в российской «дочке» Volkswagen Group Rus структуре «Авилона» — ООО «Арт-Финанс».