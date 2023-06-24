Ростовский губернатор призвал не выезжать на трассу М-4 «Дон» из-за многокилометровых пробок

Губернатор Ростовской области Василий Голубев попросил жителей населенных пунктов не выезжать на трассу М-4 «Дон», на которой образовались многокилометровые пробки. Он пообещал, что МЧС и спасатели обеспечат доставку всего необходимого людям, застрявшим в пробках.

«Настоятельно прошу жителей населенных пунктов не выезжать на М-4 "Дон"! Сейчас из-за ограничений движения на нескольких участках федеральной трассы, а именно в районе Батайска, Шахт, Каменска-Шахтинского, Миллерово, скопилось большое количество транспорта»,— написал господин Голубев в Telegram.

Трасса М-4 на границе Липецкой и Воронежской областей была перекрыта сегодня, 24 июня. В Липецкой области жителям рекомендовано отказаться от поездок на юг, в Воронежской области — не использовать трассу М-4 «Дон» из-за движения военной техники.

Различные меры безопасности ввели в нескольких российских регионах после того, как основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны в ударах по позициям его компании и заявил, что 25 тыс. человек идут «разбираться». Минобороны назвало сообщения господина Пригожина «информационной провокацией», ФСБ возбудила уголовное дело. Утром основатель ЧВК заявил, что ЧВК «Вагнер» контролирует военные объекты Ростова-на-Дону.

Лаура Кеффер