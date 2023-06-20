Импорт китайских автомобилей в Россию с начала года вырос почти втрое

Импорт автомобилей из Китая в Россию за январь—май вырос почти в три раза год к году, заявил врио главы Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов. По его словам, импорт строительной техники за этот же период вырос почти в восемь раз.

«Почти в три раза вырос импорт китайских легковых автомобилей, очень серьезный рост по специальной технике и грузовикам. Через Забайкальск у нас за пять месяцев прирост по строительной технике почти в восемь раз в годовом выражении»,— рассказал он в интервью «РИА Новости» на полях ПМЭФ.

Наращивать импорт из КНР Россия начала на фоне ухода из страны европейских компаний. «Я думаю, европейцы сами себе в ногу стреляют, сами себе отрезали рынок в 200 млн человек»,— утверждает господин Давыдов.

В мае рынок легковых автомобилей показал рост в 2,6 раза, но оказался чуть ниже апрельского результата. Всего было продано 72,2 тыс. машин, из которых более 30% пришлось на отечественную Lada. Бестселлером также остается модель АвтоВАЗа Granta, а остальные места в топ-3 занимают машины марок из Китая.

Подробности — в материале «Ъ» «Продажи легковых машин нагоняют спрос».

Лаура Кеффер